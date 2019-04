BOMBA! Varianta DE VIS in locul lui Mangia la Craiova! Universitatea vrea sa-l aduca pe Mirel Radoi

Craiova are sanse mici sa castige titlul sau Cupa in acest sezon.

Universitatea Craiova vrea sa dea o mare lovitura - nemultumiti de Devis Mangia, cel care ar urma sa plece la finalul actualului sezon, Craiova vrea sa-l aduca pe selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi!

Cei de la Universitatea Craiova vor trebui insa sa astepte pentru a-l aduce pe Radoi. Acesta nu are de gand sa plece de la tineret inainte de campionatul european din Italia si San Marino. Astfel, Radoi ar fi disponibil abia din luna iulie, cand incepe deja sezonul pentru echipele romanesti aflate in cupele europene!

Contractul lui Radoi cu FRF nu ar reprezenta un impediment pentru Craiova deoarece Federatia a dorit sa existe clauza de reziliere la venirea lui Radoi, dupa ce l-au pierdut pe Daniel Isaila in mijlocul campaniei de calificare pentru Euro. Astfel, Craiova l-ar obtine pe Radoi pentru o suma de bani.

"Dupa ce voi termina mandatul la nationala de tineret, prefer sa preiau o echipa de club. Aici este foarte greu sa implementez un sistem de joc. Acum muncesc cam 4-5 ore pe zi, mai mult munca de scouting" a declarat recent Mirel Radoi.

De-a lungul carierei, Radoi nu si-a ascuns simpatia fata de Universitatea Craiova. Inainte sa ajunga la Steaua, el a jucat pentru Extensiv: "Echipa din Liga 1 pe care mi-ar placea sa o antrenez e Universitatea Craiova. Am crescut ca fan al Craiovei si am acceptat transferul la Steaua si pentru ca nu era un rival atât de mare cum era Dinamo. Regret ca in cariera mea de fotbalist n-am jucat in tricoul Universitatii. Macar ca antrenor sa am posibilitatea asta, sa antrenez echipa pe care am simpatizat-o atunci când eram copil" a declarat Mirel Radoi, citat de Gazeta.