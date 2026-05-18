Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul

Echipa antrenată de Filipe Coelho a câștigat campionatul după o pauză de 35 de ani, reușind eventul. În meciul decisiv pentru titlu, formația olteană a învins U Cluj cu scorul de 5-0, prin golurile înscrise de David Matei, Assad Al Hamlawi (două), Anzor și Luca Băsceanu.

Succesul obținut în campionat se traduce printr-un venit garantat de 2,7 milioane de euro, sumă provenită exclusiv din drepturile TV. Prin adăugarea bonusurilor de performanță prevăzute în contractele cu sponsorii echipei, câștigurile totale generate de adjudecarea primului loc depășesc pragul de 3 milioane de euro.

În ceea ce privește Cupa României, trofeul recent câștigat a fost recompensat cu 240.000 de euro. Finanțatorul Mihai Rotaru a direcționat această sumă către jucători, sub formă de prime, fotbaliștii urmând să primească bonusuri financiare separate și pentru câștigarea campionatului.