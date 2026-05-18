Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul

Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Performanța obținută de Universitatea Craiova pe plan intern aduce în conturile clubului condus de Mihai Rotaru sume de ordinul milioanelor de euro.

TAGS:
Universitatea CraiovaSuperligaMihai Rotaru
Din articol

Echipa antrenată de Filipe Coelho a câștigat campionatul după o pauză de 35 de ani, reușind eventul. În meciul decisiv pentru titlu, formația olteană a învins U Cluj cu scorul de 5-0, prin golurile înscrise de David Matei, Assad Al Hamlawi (două), Anzor și Luca Băsceanu.

Succesul obținut în campionat se traduce printr-un venit garantat de 2,7 milioane de euro, sumă provenită exclusiv din drepturile TV. Prin adăugarea bonusurilor de performanță prevăzute în contractele cu sponsorii echipei, câștigurile totale generate de adjudecarea primului loc depășesc pragul de 3 milioane de euro.

În ceea ce privește Cupa României, trofeul recent câștigat a fost recompensat cu 240.000 de euro. Finanțatorul Mihai Rotaru a direcționat această sumă către jucători, sub formă de prime, fotbaliștii urmând să primească bonusuri financiare separate și pentru câștigarea campionatului.

  • Vlcsnap 2026 05 17 23h13m28s730
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Miza participării în cupele europene

Eventul îi permite Universității Craiova să evolueze în preliminariile Champions League, o competiție care poate crește exponențial veniturile clubului. O eventuală calificare în grupa principală a Ligii Campionilor ar asigura aproximativ 20 de milioane de euro, sumă la care se vor adăuga și încasările din vânzarea biletelor.

Ca un obiectiv secundar asigurat de acest parcurs, depășirea turului 2 preliminar din Champions League garantează cel puțin prezența echipei în grupa principală din Conference League. Clubul mizează pe un parcurs lung în Europa, după ce în acest sezon competițional a evoluat în faza grupelor, ratând primăvara europeană în urma meciului pierdut pe final contra grecilor de la AEK.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga
Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga
Aurel Țicleanu, reacție fermă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „Am preferat să mă retrag”
Aurel Țicleanu, reacție fermă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „Am preferat să mă retrag”
”A cui este echipa asta?” Mihai Rotaru, patronul campioanei Universitatea Craiova, a dat răspunsul
”A cui este echipa asta?” Mihai Rotaru, patronul campioanei Universitatea Craiova, a dat răspunsul
ULTIMELE STIRI
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga
Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor



Recomandarile redactiei
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi
Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
CITESTE SI
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

stirileprotv Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

stirileprotv Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!