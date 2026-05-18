Echipa lui Felipe Coelho s-a impus cu 5-0 în fața lui ”U” Cluj , într-un meci din runda a 9-a a Superligii. Golurile din această partidă au fost marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73').

Universitatea Craiova a câștigat al cincilea titlul în prima ligă a României , după o secetă de 35 de ani.

Alexandru Crețu a dat tonul petrecerii la ieșirea din stadion, după ce a pus imnul Universității Craiova la boxă și a cântat cu jucătorii și cu fanii prezenți.

Sărbătorirea eventului reușit de olteni va avea loc luni, de la ora 19:30, în Piața „Mihai Viteazu”.

Fostul fotbalist al Universității Craiova între 2017 și 2019, ulterior între 2023 și 2025, a transmis un mesaj după ce echipa din Bănie a devenit campioană.

Alexandru Mitriță și-a felicitat foștii colegi printr-un mesaj pe Instagram.

„După ani de așteptare, a venit și ziua asta. Campioni! Titlul ăsta înseamnă muncă, răbdare și dedicare. Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest succes! Bucurați-vă de moment, îl meritați pe deplin”, a scris Mitriță pe Instagram.

Fotbalistul de 31 de ani a adunat 141 de meciuri în tricoul formației „alb-albastre”, reușind să înscrie 66 de goluri și să ofere 32 de pase decisive.

Alexandru Mitriță este jucătorul lui Zhejiang Professional (China) în prezent și este cotat la 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.