Valentin Mihăilă, întrebat direct dacă revine la Universitatea Craiova după ce oltenii au reușit eventul

Universitatea Craiova a sărbătorit duminică seară câștigarea campionatului, primul după o pauză de 35 de ani, reușind totodată și eventul în acest sezon. Prezent la meciul decisiv contra formației Universitatea Cluj, câștigat clar de echipa antrenată de Filipe Coelho (5-0), Valentin Mihăilă a ținut să își felicite foștii colegi pentru performanța obținută.

Întrebat despre o eventuală revenire la echipa din Bănie, jucătorul a exclus momentan această variantă, subliniind că este concentrat pe angajamentul său actual de la Caykur Rizespor.

„Eu am contract, îmi văd de treaba mea. Eu mai am contract trei ani cu Rize, nu mă gândesc deocamdată să mă întorc, dar mă bucur enorm pentru ei. Nimic nu poate fi mai frumos decât să câștige ambele trofee de o asemenea manieră. A fost un meci perfect, doar felicitări merită băieții în această seară”, a spus Valentin Mihăilă pe „Ion Oblemenco”.