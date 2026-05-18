Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul

Universitatea Craiova s-a impus categoric cu U Cluj, scor 5-0, și a realizat eventul. Vasile Mogoș și Alexandru Crețu au dat tonul petrecerii pe gazon cu un dialog inedit.

Oltenii au dominat clar partida decisivă din SuperLiga disputată duminică seara, adjudecându-și trofeul suprem la scurt timp după ce ridicaseră și Cupa României contra aceleiași adversare. Golurile victoriei au purtat semnăturile lui David Matei, Al Hamlawi (autor al unei duble), Anzor și Băsceanu. Imediat după fluierul final, bucuria s-a mutat din tribune direct pe suprafața de joc.

Dialogul savuros dintre Mogoș și Crețu

Doi dintre jucătorii echipei au preluat rolul de amfitrioni ai sărbătorii. Vasile Mogoș a împrumutat un microfon de la marginea terenului și l-a chestionat direct pe colegul său, Alexandru Crețu.

„Crețule? Ce am găsit azi în teren? Ce am găsit, azi dimineață, în teren?”, a întrebat Mogoș.

Răspunsul a venit imediat: „O buburuză! O buburuză, îi poartă noroc buburuza. Erau două buburuze”, a replicat Crețu.

După acest scurt moment, cei doi fotbaliști au dat startul scandărilor, intonând „Campionii! Campionii!Campionii!”, alături de restul colegilor și de fani.

