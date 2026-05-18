Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“

Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, „blestemase“ Craiova

Firește, în acest moment, nu toată lumea se bucură de triumful formației din Bănie, atât în cupă, cât și în campionat, chiar dacă rezultatele obținute au fost pe deplin meritate. Și, în mod cert, printre cei care nu vor privi cu ochi buni succesul oltenilor se numără și agentul Florin Manea. Încă de la începutul lunii martie, fiul fostului rapidist, omul care îl reprezintă pe Radu Drăgușin (24 de ani), s-a plasat în tabăra „dușmanilor“ Universității. Motivul? Relația sa proastă cu patronul Mihai Rotaru, după cum a spus în dialog cu iamsport.

„N-aș vrea să ia titlul Craiova pentru că nu-l halesc pe Rotaru. A fost un om de nimic față de mine. Mă sună o dată și zice: «Mai e Fabbrini liber»? Zic: «Da, este, te interesează?» / «Nu, nu mă interesează. Închid telefonul, după două minute mă sună Fabbrini: «Am ofertă de la Craiova!» / «Care Craiova, mă, că doar ce am închis telefonul». Cât puteam să iau eu? 20.000. Mă sună o dată: «Îl vreau pe Neacșa». Cel de la Hunedoara. Bun, fac contractul, iau comisionul, după șase luni mă sună: «Să aduci banii înapoi că nu e bun Neacșa» / «Păi, ți-am zis eu să-l iei? Ți l-am propus eu, mă? Nici dacă ți-l propuneam eu nu-ți dădeam banii». Pentru 10-15.000. Nu ia titlul, o să-l ia Rapid, o să vezi. Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru, crede-mă. Nu-i dă. Știi ce i-am zis la telefon: «O să mai iei campionatul când o să învie tata». Suporterii Craiovei? Păi, să facă ceva ca patronul lor să nu mai fie așa mizerabil“, a spus impresarul, la începutul lunii martie.