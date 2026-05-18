Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“

Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“ Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În fotbalul românesc, avem personaje care oferă, periodic, declarații de „no comment“.

TAGS:
Universitatea CraiovaFlorin ManeaMihai Rotaru
Din articol

Universitatea Craiova a pus capăt unei așteptări de 35 de ani și a realizat eventul la finalul unui sezon 2025-2026 formidabil în care, per ansamblu, a fost chiar cea mai bună echipă din România.

Faptul că oltenii au reușit să treacă peste mai multe „șocuri“ – plecarea lui Rădoi în plin sezon sau eliminarea dramatică din Conference League – e încă o dovadă că Universitatea a avut un grup bine sudat, unit, capabil să-și păstreze echilibrul inclusiv în momentele grele. 

Florin Manea, un adversar declarat al Universității Craiova

  • Florin manea
×
Florin Manea, la finala Tottenham - Manchester United / Foto Facebook
Radu Drăgușin, Florin Manea
Florin Manea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, „blestemase“ Craiova

Firește, în acest moment, nu toată lumea se bucură de triumful formației din Bănie, atât în cupă, cât și în campionat, chiar dacă rezultatele obținute au fost pe deplin meritate. Și, în mod cert, printre cei care nu vor privi cu ochi buni succesul oltenilor se numără și agentul Florin Manea. Încă de la începutul lunii martie, fiul fostului rapidist, omul care îl reprezintă pe Radu Drăgușin (24 de ani), s-a plasat în tabăra „dușmanilor“ Universității. Motivul? Relația sa proastă cu patronul Mihai Rotaru, după cum a spus în dialog cu iamsport.

N-aș vrea să ia titlul Craiova pentru că nu-l halesc pe Rotaru. A fost un om de nimic față de mine. Mă sună o dată și zice: «Mai e Fabbrini liber»? Zic: «Da, este, te interesează?» / «Nu, nu mă interesează. Închid telefonul, după două minute mă sună Fabbrini: «Am ofertă de la Craiova!» / «Care Craiova, mă, că doar ce am închis telefonul». Cât puteam să iau eu? 20.000. Mă sună o dată: «Îl vreau pe Neacșa». Cel de la Hunedoara. Bun, fac contractul, iau comisionul, după șase luni mă sună: «Să aduci banii înapoi că nu e bun Neacșa» / «Păi, ți-am zis eu să-l iei? Ți l-am propus eu, mă? Nici dacă ți-l propuneam eu nu-ți dădeam banii». Pentru 10-15.000. Nu ia titlul, o să-l ia Rapid, o să vezi. Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru, crede-mă. Nu-i dă. Știi ce i-am zis la telefon: «O să mai iei campionatul când o să învie tata». Suporterii Craiovei? Păi, să facă ceva ca patronul lor să nu mai fie așa mizerabil“, a spus impresarul, la începutul lunii martie.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
ARTICOLE PE SUBIECT
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga
Ce mesaj le-a transmis Alexandru Mitriță foștilor colegi de la Craiova după ce au cucerit titlul în Superliga
Aurel Țicleanu, reacție fermă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „Am preferat să mă retrag”
Aurel Țicleanu, reacție fermă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul: „Am preferat să mă retrag”
ULTIMELE STIRI
Valentin Mihăilă, întrebat direct dacă revine la Universitatea Craiova după ce oltenii au reușit eventul
Valentin Mihăilă, întrebat direct dacă revine la Universitatea Craiova după ce oltenii au reușit eventul
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Alexandru Crețu a fost sufletul petrecerii în Bănie: ce a făcut imediat după ce a luat Craiova titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Secretul inedit dezvăluit de Mogoș și Crețu pe gazon, după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Mirel Rădoi a revenit în țară!

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor



Recomandarile redactiei
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi
Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
CITESTE SI
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

stirileprotv Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

stirileprotv Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!