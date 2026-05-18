David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj

Echipa lui Felipe Coelho s-a impus cu 5-0 în fața lui ”U” Cluj , într-un meci din runda a 9-a a Superligii. Golurile din această partidă au fost marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73').

Universitatea Craiova a câștigat al cincilea titlul în prima ligă a României , după o secetă de 35 de ani.

Omul care „blestemase“ Craiova să nu ia titlul: „Să-l câștige când învie tata! Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru“

Fotbalistul folosit pentru regula U21 care a deschis scorul în meciul cu ”U” Cluj a venit la interviul de după meci cu părinții.

David Matei a vorbit despre cât de importanți sunt părinții pentru el, dar și despre o posibilă convocare la echipa națională.

„E cel mai frumos lucru să am familia lângă mine. I-am și dedicat golul tatălui meu. O zi mai frumoasă ca asta nu a existat până acum pentru mine. Dacă ieri nu am reușit să fiu la ziua lui, m-am revanșat astăzi.

Au fost stricți când a trebuit, dar m-au lăsat să iau decizii. Ca să ajung la nivelul ăsta cred că au luat deciziile corecte, au știu când să fie stricți și când nu. Îi iubesc, înseamnă totul pentru mine. Ei sunt tot ce am.

Vreau să ajung la un nivel cât mai înalt. Am câștigat aici titlul, îmi doresc să câștig și-n altă țară, mai bine evaluată.

Se poate spune, da. Acum nu am ce spune. Dacă domnul selecționer a văzut ceva în mine și crede în mine, va veni și convocarea. Dar sunt tânăr, am timp să mă convoace. Poate îmi va face o surpriză acum, în iunie. Nu știu, vedem.”, a afirmat mijlocașul Craiovei.

Mesajul lui Alexandru Mitriță după titlul cucerit de Craiova

Fostul fotbalist al Universității Craiova între 2017 și 2019, ulterior între 2023 și 2025, a transmis un mesaj după ce echipa din Bănie a devenit campioană.

Alexandru Mitriță și-a felicitat foștii colegi printr-un mesaj pe Instagram.

„După ani de așteptare, a venit și ziua asta. Campioni! Titlul ăsta înseamnă muncă, răbdare și dedicare. Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest succes! Bucurați-vă de moment, îl meritați pe deplin”, a scris Mitriță pe Instagram.

Fotbalistul de 31 de ani a adunat 141 de meciuri în tricoul formației „alb-albastre”, reușind să înscrie 66 de goluri și să ofere 32 de pase decisive.

Alexandru Mitriță este jucătorul lui Zhejiang Professional (China) în prezent și este cotat la 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.