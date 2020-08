"Interventia lui Deac era regulamentara doar la MMA. Abia astept sa aud cum vrea Petrescu VAD in Liga 1!" MM s-a infuriat dupa Clinceni-CFR! Ce a scris pe net

CFR Cluj a debutat in noul sezon al Ligii 1 pe terenul celor de la Academica Clinceni.

Campioana Romaniei s-a impus cu 2-1, gratie golurilor reusite de Costache si Petrila.

Marii rivali de la FCSB au fost cu ochii pe clujeni, iar directorul sportiv al 'ros-albastrilor' a comentat pe pagina sa de Facebook arbitrajul.

Mihai Stoica a scris ca golul prin care baietii lui Dan Petrescu au deschis scorul a fost marcat in urma unui fault in atac, atragand atentia asupra modului in care arbitrul Catalin Popa a gestionat faza.

"Deac face doua faulturi de cartonas galben in primele 6 minute, nu e avertizat. In min. 14, face un fault grosolan (nesanctionat) in atac si e 1-0 pt CFR. A inceput campionatul", a postat MM pe contul sau de Facebook.

Mesajul a fost completat apoi de o noua interventie a oficialului celor de la FCSB: "Interventia lui Deac era regulamentara doar la MMA. Abia astept sa aud cum vrea Petrescu VAR in Liga 1".