In minutul 87, bulgarul Chandarov putea sa inscrie golul de 2-2 in Clinceni-CFR!

Mijlocasul de 21 de ani i-a luat locul in minutul 62 lui Markovic. Inainte de finalul jocului, a avut in picior egalul! Chandarov a profitat de neatentia lui Bordeaianu, care l-a lasat singur in centrul careului, si a ramas cu toata poarta goala in fata. Din pacate pentru Clinceni, Chandarov l-a iertat pe Balgradean. Sutul sau s-a dus mu(uuuuu)lt peste poarta!