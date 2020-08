"99% dintre jucatori ar fi facut ca mine! CFR a venit cu bani in plus, Steaua nu mi-a dat alt contract!" Prima explicatie a lui Balgradean dupa ce a TRADAT FCSB pentru Dan Petrescu

Cristi Balgradean a facut primele declaratii dupa transferul la CFR Cluj.

Portarul titular al campioanei Romaniei a vorbit despre perioada in care nu a jucat niciun meci, despre vacanta scurta din acest an, dar si despre motivele pentru care a plecat de la FCSB.

Nu in ultimul rand, el a comentat si meciul de miercuri al clujenilor din preliminariile Ligii Campionilor.

"In jur de o saptamana am avut vacanta, asa a fost perioada asta cu pandemia si n-avem ce face. A fost o perioada greu pentru mine pentru ca mi-au lipsit jocurile, dar sper ca am trecut cu bine si sper sa continui pe aceeasi linie.

Nu as vrea sa vorbesc despre acea perioada (n.r. de la FCSB), a fost ok acolo, nu m-am certat cu nimeni. Pentru mine nu e nicio problema, doar ca am semnat cu rivala. Nu s-a pus problema sa nu vorbesc cu cei de acolo. Cred ca 99% dintre fotbalisti ar fi facut la fel.

N-as vrea sa divulg cu ce a venit CFR in plus. Mai importanta a fost partea financiara, iar FCSB nu mi-a propus prelungirea contractului.

Miercuri cred ca pornim cu sanse egale, desi Dinamo Zagreb joaca de 2 ani in grupele Champions League. Avem un mic avantaj ca jucam pe teren propriu. Anul trecut CFR a facut o figura frumoasa in Europa si cred ca va fi un meci deschis oricarui rezultat. La final sper sa iesim noi invingatori", a declarat Balgradean la finalul partidei cu Academica Clinceni.