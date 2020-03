EXCLUSIV www.sport.ro: Radoi a anuntat MARILE SURPRIZE pentru meciul cu Islanda! Prima reactie dupa ce a aflat grupele Nations League

Radoi a vorbit in direct la PRO X imediat dupa tragerea la sorti a grupelor Nations League.

Radoi e nemultumit de numele din prima urna pe care-l va intalni Romania. N-ar fi vrut Austria la Bucuresti.

"N-as fi vrut Austria, cu celelalte echipe din prima urna n-as fi avut probleme. Mi se pare ca Austria e o nationala in forma. In rest, este o grupa echilibrata, o sa facem tot posibilul sa terminam pe primele doua locuri. Va trebui sa incercam sa ne facem jocul indiferent de adversarul pe care-l intalnim, cum am facut si la tineret. In jocurile cu echipele nordice trebuie sa evitam sa ne masuram fortele cu ei", a spus Radoi.

Selectionerul s-a referit si la barajul cu Islanda, de pe 26 martie. Meciul e in direct la PRO TV. Radoi lasa de inteles ca vor exista surprize importante in momentul in care va anunta lotul final. Dintre cei 70 de jucatori urmariti, staff-ul nationalei mai are in monitorizare acum doar 35.

"Chiar ieri am primit poze din Islanda, zapada a intrat sub prelata care acoperea iarba, iar deasupra acesteia sunt 40 de centimetri de zapada. Starea gazonului nu e foarte buna, dar cei de la UEFA ne-au asigurat ca terenul se va prezenta in conditii bune. La nivel de determinare, putem fi la egalitate cu islandezii. Nu sunt fericit ca jucatorii nostri nu sunt folositi la echipele de club. Sper ca toti cei care vor fi convocati sa aiba minimum 180 de minute jucate in ultima luna. Din grupul pe care-l avem deja, de 70 de oameni, am creionat un lot de 35 si vom ramane la 23. Pentru unii, sunt sigur ca o sa fie decizii destul de greu de acceptat, dar pana la urma sunt lucruri pe care noi le vedem... Vor fi jucatori care nu vor fi prezenti si care au fost pana acum", a dezvaluit Radoi, comendand apoi si situatia lui Ianis Hagi: "Ma bucur pentru Ianis din mai multe de vedere: joaca meci de meci, Rangers are mare incredere in el, e calit si pentru baraj, campionatul Scotiei e unul destul de fizic. Va trebui sa aratam determinare, fara asta nu putem reusi nimic in fotbal".

