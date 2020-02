"S-ar putea sa nu mai vina!" Mirel Radoi face REVOLUTIE la nationala! Selectionerul anunta nume noi pe lista si AMENINTA ca nu va convoca anumiti jucatori

Islanda - Romania se vede IN DIRECT la PRO TV si pe www.sport.ro joi, 26 martie.

Mirel Radoi a oferit un interviu in cadrul emisiunii "Marius Tuca Show" in care a dezvaluit ca pregateste surprize pe lista de selectie pentru barajul cu Islanda. Selectionerul a anuntat ca ia in considerare nume care nu au mai fost convocate la nationala pana in prezent.



"Au intrat si alti jucatori in vizorul nostru. Poate fi Alexandru Cretu, care a fost la Iasi si acum e in Slovenia, la Maribor. Poate fi Alexandru Baluta, imprumutat de Slavia Praga. Mai poate veni si Dorin Rotariu de la Astana. Alexandru Maxim nu este un jucator de baza acum, dar poate aparea in echipa.

Sunt jucatori care sunt obisnuiti cu selectiile, iar la noi s-ar putea sa nu mai vina. Nu pot da nume pentru ca s-ar crea o polemica pe care nu o doresc inainte de acest meci. Trebuie sa inteleaga ca nu vin la nationala pentru Radoi, vin pentru Romania", a declarat Mirel Radoi in cadrul emisiunii citate.