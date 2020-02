ULTIMA ORA | "A avut evolutii foarte bune!" Mirel Radoi s-a DECIS! Cine este primul jucator pe care selectionerul il va chema la nationala

Primul jucator din Liga 1 care va fi chemat de Mirel Radoi la nationala.

Romania va intalni Islanda in barajul din Liga Natiunilor, iar selectionerul Mirel Radoi a decis cine va fi primul jucator care va veni in lotul nationalei pentru aceasta confruntare. Jucatorul celor de la CFR Cluj, Andrei Burca, are prestatii foarte bune la campioana Romaniei si se pare ca l-a convins si pe Mirel Radoi.

"Burca este un jucator care in ultima perioada are evolutii foarte bune. A si ajuns la echipa nationala cu Cosmin Contra. Da, este o solutie pentru echipa nationala, este pe val in acest moment. Am fost cu Mirel la meciul tur cu Sevilla si l-am urmarit, se vede ca a prins incredere. Ajuta foarte mult CFR Cluj in acest moment. A jucat si pe postul de fundas stanga.

Avem multi jucatori in vizor. Paun nu este un jucator titular constant la CFR Cluj. Este un jucator interesant pe care noi il urmarim. Si Bordeianu este un jucator pe care il urmarim. Ne bucuram ca avem jucatori la echipa campioana, jucatori care evolueaza si in cupele europene. Am vazut ca Paun a jucat si inter stanga si extrema, este un jucator polivalent. Este bine sa ai un jucator care sa joace pe mai multe pozitii. Cristi Chivu juca fundas stanga la Inter si la nationala juca mijlocas defensiv. N-a jucat niciodata fundas stanga la echipa nationala", a declarat Nicolae Dica, la Digisport.