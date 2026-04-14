După ce a debutat cu o victorie în play-off-ul Superligii României (3-2 vs. Dinamo), Rapid a consemnat două rezultate negative (0-1 vs. CFR Cluj și 1-2 vs. ”U” Cluj) și un egal (0-0 vs. FC Argeș), care au îndepărtat formația dirijată de Costel Gâlcă de primul loc.

Alexandru Dobre, căpitanul Rapidului, a răbufnit după meciul cu FC Argeș și a evidențiat că tactica antrenorului nu-l favorizează deloc în teren. Tehnicianul din Grant i-a răspuns lui Dobre, spunând că fotbalistul ar fi trebuit să-și spună ”oful” mai devreme.

Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top

Potrivit 1923.ro, s-a ”rupt” vestiarul la Rapid, iar conducerea s-ar fi decis și ar urma să se descotorosească de serviciile lui Costel Gâlcă. Rămâne de văzut însă când se va întâmpla concret acest lucru.

Sursa menționată a sugerat că Dan Șucu și-a făcut deja și lista cu înlocuitorii, iar în pole-position s-ar afla Răzvan Lucescu. E greu însă de spus că tehnicianul va pleca de la PAOK Salonic și va opta pentru o revenire la Rapid.

Patronul giuleștenilor ar avea însă și alte nume pe listă, cum ar fi fostul selecționer Edward Iordănescu, Mircea Rednic, Daniel Pancu, Adrian Mutu sau Marius Șumudică. Ultimul a plecat de la Rapid în urmă cu aproape un an.

Ce urmează pentru Rapid

Pentru echipa din Grant urmează meciul cu Universitatea Craiova de pe "Ion Oblemenco" din etapa #5 a play-off-ului. Partida e programată pentru duminică, ora 21:00.