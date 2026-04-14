Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
Pentru prima reprezentativă va începe o nouă etapă.

România și-a luat la revedere de la legendarul Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor pe care l-a dat fotbalul nostru. Dar și fără tragedia decesului lui „Il Luce“, federația era nevoită să găsească un nou selecționer. Pentru că s-a încheiat un capitol, odată cu pierderea barajului pentru CM 2026 cu Turcia (0-1), la Istanbul.

Așadar, funeraliile lui Lucescu doar au amânat oficializarea deciziei FRF. Pentru că se știa deja că urmașul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei va fi Gheorghe Hagi (61 de ani). Practic, vorbim despre o revenire, în condițiile în care fostul căpitan al tricolorilor a mai fost selecționer, imediat după retragerea sa din activitate, ca jucător, în 2001. Atunci, Hagi a condus naționala în barajul de tristă amintire cu Slovenia: 2-1 la Ljubljana, 1-1 la București. De aici a început șirul necalificărilor României la Mondiale. Între timp, tricolorii au ajuns la șapte turnee finale ratate succesiv: 2002 (Coreea de Sud și Japonia), 2006 (Germania), 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia), 2022 (Qatar) și 2026 (Canada, Mexic și SUA).

Hagi va fi validat de Comitetul Executiv, apoi prezentat oficial

Potrivit informațiilor obținute de Pro TV și Sport.ro, s-au stabilit detaliile numirii lui Hagi în funcția de selecționer.

Joi, în cadrul Comitetului Executiv FRF, propunerea instalării sale pe banca tricolorilor va fi validată. Pe hârtie, Hagi și Edward Iordănescu au fost opțiunile principale ale federației. În realitate, n-a existat nicio discuție cu Edward Iordănescu, după cum acesta a explicat aici.

După validarea sa de către Comitetul Executiv, Hagi va fi prezentat de Răzvan Burleanu (șeful FRF), vineri, în cadrul unei conferințe. 

Deja, știm care vor fi primele meciuri ale lui Hagi pe banca naționalei, în acest al doilea mandat de selecționer. Mai departe, Hagi va ataca partidele din Liga Națiunilor, în perioada septembrie – noiembrie.

