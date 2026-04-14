România și-a luat la revedere de la legendarul Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor pe care l-a dat fotbalul nostru. Dar și fără tragedia decesului lui „Il Luce“, federația era nevoită să găsească un nou selecționer. Pentru că s-a încheiat un capitol, odată cu pierderea barajului pentru CM 2026 cu Turcia (0-1), la Istanbul.

Așadar, funeraliile lui Lucescu doar au amânat oficializarea deciziei FRF. Pentru că se știa deja că urmașul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei va fi Gheorghe Hagi (61 de ani). Practic, vorbim despre o revenire, în condițiile în care fostul căpitan al tricolorilor a mai fost selecționer, imediat după retragerea sa din activitate, ca jucător, în 2001. Atunci, Hagi a condus naționala în barajul de tristă amintire cu Slovenia: 2-1 la Ljubljana, 1-1 la București. De aici a început șirul necalificărilor României la Mondiale. Între timp, tricolorii au ajuns la șapte turnee finale ratate succesiv: 2002 (Coreea de Sud și Japonia), 2006 (Germania), 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia), 2022 (Qatar) și 2026 (Canada, Mexic și SUA).