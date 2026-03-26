Adrian Mutu dezvăluie că a fost ofertat de Galatasaray

Aflat la Istanbul în ziua meciului, Adrian Mutu a dezvăluit că pe parcursul carierei a avut ocazia de a juca la o forță a Turciei, Galatasaray, însă mutarea a picat.

"Am avut ofertă din Turcia chiar de la Galatasaray, dar nu spun ce s-a întâmplat, Giovanni (n.r - Becali) știe mai multe. Nici n-ar trebui să vă povestesc. A fost o întâmplare. Eram la Fiorentina atunci.

Mi-ar fi plăcut să joc în Turcia la echipe de genul ăsta - Galatasaray, Fenerbahce. Tot timpul mi-am dorit să văd live un derby Galatasaray - Fenerbahce pentru că am auzit că e un spectacol total", a spus Adrian Mutu, la Digisport.

În iunie 2011, presa italiană a scris că Galatasaray i-a oferit lui Adrian Mutu un contract pe trei sezoane cu un salariu colosal, 2,6 milioane de euro anual. Mutarea nu s-a mai realizat, iar "Briliantul" pleca în acea vară de la Fiorentina și semna cu Cesena, unde avea să joace doar pentru un an.