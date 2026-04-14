Tragedia morții austriacului, la doar 56 de ani, a lovit-o de două ori pe Mihaela Rădulescu! Mai întâi, a fost, firește, șocul accidentului care a făcut înconjurul lumii. Apoi, a venit chinul la care vedeta din România a fost supusă din partea părinților lui Felix Baumgartner.

După ce a tot îndurat această poveste extrem de urâtă, acum Mihaela Rădulescu a explodat, pur și simplu! Pentru că, în cadrul unei postări detaliate pe Instagram, a descris tot ce i s-a întâmplat în ultimele luni.

Batjocura a fost posibilă pentru că n-a fost căsătorită în acte

Încă de la primele paragrafe ale postării, Mihaela Rădulescu a explicat că a fost batjocorită pentru că, deși a trăit peste un deceniu alături de parașutistul austriac, cei doi n-au fost căsătoriți în acte.

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest bărbat incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc și un alt șoc paralel.

Există prea multe știri false și bârfe legate de Salzburg, așa că aceasta este varianta mea a adevărului. Cea despre care am ales să tac complet timp de 8 luni: Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo.

Nu, nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară – fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat…“, a scris vedeta TV.

„Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie“

Mai departe, Mihaela Rădulescu a negat că ar fi început o luptă prin tribunale cu părinții lui Felix Baumgartner și a dezvăluit și alte episoade prin care a fost umilită, pur și simplu.

„Nu, nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit.

Nu, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept 'românca tipică', au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine. Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult. Timp de 8 luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani…“, a continuat românca în vârstă de 56 de ani.

Explicația postării: clarificarea situației

Mihaela Rădulescu a explicat de ce a ales acest moment, pentru a-și expune calvarul pe rețelele de socializare.

„Sunt ultima persoană care își dorește o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată ca 'hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm trei avocați împotriva ei (trei!!!), împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți plătiți din recordurile și munca lui Felix…'.

Toate limitele decenței au fost depășite, iar ceea ce mi-au făcut atunci când, în sfârșit, am primit 'permisiunea' să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea. Respectul de sine și reputația mea contează“, a încheiat Mihaela Rădulescu.