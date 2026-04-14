Unul dintre cei mai bogați români, patronul celor de la FCSB spune că le va lăsa întreaga avere fetelor sale, Alexandra, Teodora și Cristina.

Din averea estimată la peste un miliard de euro, principalul activ al lui Gigi Becali ar fi reprezentat de terenuri. Acesta deține zeci de hectare în zona de nord a Bucureștiului.

Gigi Becali: ”O să le dau fetelor mele toată bogăția”

În plus, finanțatorul campioanei en-titre deține și sume uriașe cash, estimate la aproximativ 150 de milioane de euro. Becali are de gând să le ajute pe fetele sale să strângă o avere mai impresionantă decât cea pe care o deține el în prezent.

„Eu vreau să fac o afacere la fetele mele, ca copiii mei, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine. Așa cum a făcut Sf. Toma la împărat. O să le fac la fetele mele să facă bani, să fie mai bogate decât sunt eu.

Fetele, amândouă, sunt mai bogate decât ăla care se dă al poporului. În 3-4 ani au făcut avere mai mare decât ăla cu 70 de firme. Încă nu m-a părăsit mândria. La câte daruri mi-a dat Dumnezeu, mă înălțam deja”, a spus Becali, la RTV.

În averea lui Gigi Becali se încadrează și baza FCSB-ului din Berceni, care dispune de facilități impresionante, peste multe echipe din Superliga României.

În urmă cu trei ani, omul de afaceri a dezvăluit că a primit o ofertă din partea unor investitori turci pentru a cumpăra FCSB, dar și baza din Berceni, pentru suma de 50 de milioane de euro. Acesta a cerut 75, iar afacerea a picat.