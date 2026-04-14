După victoria clară obținută în fața Oțelului, scor 4-0, finanțatorul echipei și-a exprimat nemulțumirea față de utilizarea lui Vlad Chiricheș, jucător trimis pe teren din primul minut de Mirel Rădoi. Această intervenție ar fi provocat nemulțumiri, alimentând speculațiile potrivit cărora antrenorul este hotărât să părăsească formația la finalul campionatului, indiferent de o eventuală calificare în viitoarea ediție a cupelor europene.

Despărțirea nu ar fi cauzată de declarațiile patronului

Mihai Stoica a intervenit pentru a liniști apele și a explicat că nu există riscul unei plecări imediate a tehnicianului. Mai mult, președintele Consiliului de Administrație al campioanei a subliniat că o potențială despărțire la vară nu are la bază ieșirile publice ale finanțatorului, ci depinde strict de concretizarea unei oferte pe care antrenorul o are acum pe masă.

„Nu se pune problema să plece acum Mirel. Să vedem dacă pleacă la finalul sezonului, dacă ne calificăm în Conference League. Oferta pentru care și-a dat acordul verbal, dacă nu s-a semnat, nu se știe, nu are legătură cu ce a vorbit Gigi acum. El face ce face mereu. Mirel știa că Gigi face declarații și că va face în continuare…

Chiricheș este a treia variantă la mijlocul terenului. Gigi s-a enervat când l-a văzut pe Chiricheș în teren. Cel mai important este dacă oferta pe care o are pe masă Mirel va rămâne valabilă, dacă nu, are șanse să rămână, dar e normal să plece unde îi e mai bine”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Primasport.

Parcursul echipei în play-out

Mirel Rădoi a preluat echipa la începutul play-out-ului, ocupând postul lăsat liber de Elias Charalambous. Sub comanda noului tehnician, FCSB a disputat patru partide, înregistrând până în prezent două victorii (1-0 cu UTA Arad și 4-0 cu Oțelul Galați), o remiză albă (0-0 contra celor de la Metaloglobus) și o înfrângere (2-3 în meciul cu FC Botoșani).