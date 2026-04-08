Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani în seara de marți, 7 aprilie. În ciuda eforturilor depuse în ultimele zile, medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viața celui mai titrat antrenor român din istorie.

Rival pe gazon și coleg la echipa națională cu Mircea Lucescu, Laszlo Boloni a vorbit astăzi despre marele dispărut într-un dialog cu jurnalistul Sport.ro Amir Kiarash.

”Pur și simplu sunt... Vorbim de cineva cu care am parcurs împreună atât timp. Pe mine m-a ajutat cât am fost jucător, am fost și coleg de cameră cu el. Știu că a intervenit la antrenorul cu care am debutat cu Danemarca, Valentin Stănescu - între mine și Stănescu nu a fost o iubire mare. Eu, fiind coleg de cameră cu Mircea, știu că el și Cheran au intervenit pentru debutul meu, Lucescu știa durerea mea că nu jucam. El, Lucescu, a fost apoi cel care m-a rechemat la echipa națională.

Și când el era antrenor la Dinamo și eu jucător la Steaua, ne uitam unul la altul din alt punct de vedere, dar cu prietenie și respect tot timpul. Interesele erau opuse și o anume îndepărtare din fotbal era, însă relațiile cu el și familie au rămas întotdeauna apropiate.

În ultima noastră discuție, el îmi zicea că este bolnav și minimaliza problema lui. Știindu-se bolnav, el încerca să găsească medicul potrivit care să-l ia în primire, ba din Belgia, ba din România, ba din Franța... Eu i-am spus categoric să renunțe la presiunea asta, la meciul cu Turcia, n-ai nevoie de așa ceva, ai dovedit-o până acum. Ia telefonul și vorbește cu federația, să te lase în pace.

Am vorbit și cu Răzvan, care mi-a explicat că el, Mircea, își dorește să fie acolo, la meciul cu Turcia. Apoi să ai în gând să faci tot tu meciul cu Slovacia, unul total inutil... Trebuia un tratament dur, starea lui de sănătate era precară, periculoasă și o ținea ascunsă.

Mă gândesc la Neli, mă gândesc la Răzvan, dar sufletul meu rămâne cu Mircea”, a declarat Laszlo Boloni astăzi pentru Sport.ro.