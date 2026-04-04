Mircea Lucescu – va împlini 81 de ani pe 29 iulie – n-a reușit să ducă România la Mondiale, însă a „reușit“ să treacă ratarea calificării în plan secund, în timp-record!

Din păcate, s-a ajuns la această situație dintr-un motiv nedorit. Pentru că reputatul antrenor s-a confruntat cu probleme agravate de sănătate, la trei zile după meciul cu Turcia (0-1), la Istanbul. De altfel, „Il Luce“ a și ratat ultima sa partidă, în calitate de selecționer, cea de la Bratislava, cu Slovacia (0-2). Iar lucrurile au luat o turnură cu adevărat dramatică, vineri, atunci când Lucescu a suferit un infarct, fix înainte de externare. În loc să ajungă acasă, fostul selecționer a ajuns la ATI!

Bölöni despre ultima sa conversație cu Lucescu: „Mi-a dat dreptate!“

La începutul săptămânii, la scurt timp după înfrângerea cu Turcia, László Bölöni (73 de ani), fost coleg de cameră cu „Il Luce“, a acordat un amplu interviu pentru Sport.ro despre ratarea celui de al 7-lea Mondial succesiv de către România.

Cu prilejul dialogului cu Sport.ro, Bölöni a și dezvăluit cum a decurs ultima sa conversație, la telefon, cu Mircea Lucescu, la începutul anului.

„În primul rând, îi doresc însănătoșire grabnică! Eu am vorbit cu el atunci când era la spital (n.r. – la începutul anului) și spunea că iese din spital, în scurt timp. Eu îl încurajam să se preocupe de el însuși, în primul rând. I-am și spus că sănătatea este lucrul cel mai important. Bine, cu toții spunem asta, dar nu respectăm tot timpul acest lucru. Nimeni! Spunem, vorbim, dar nu respectăm. Lucescu e unul care tot timpul în viața lui a muncit, a stat pe teren... Când am vorbit cu el, mi-a dat dreptate, când i-am zis de sănătate. Pe urma, am văzut că, totuși, revine (n.r. – pe banca României pentru meciurile din martie). M-am bucurat că a revenit, m-am gândit că înseamnă că problemele lui de sănătate au trecut. Acum, iarăși, am auzit că sunt niște complicații. Nu mă gândesc o secundă, în acest moment, la antrenorul Lucescu! Mă gândesc la fostul meu coleg de cameră sau la antrenorul pe care îl respect. Mă gândesc la omul Lucescu, în primul rând. Omul care, mă rog la Dumnezeu, să iasă din această situație și să facă, din nou, ceea ce crede el că e bine. Ceea ce cred eu că e bine, poate că el gândește altceva“, ne-a spus Bölöni.