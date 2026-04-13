László Bölöni (73 de ani) reprezintă un paradox al fotbalului! Pentru că toate realizările sale, ca jucător, au fost în folosul fotbalului nostru. Și, totuși, uneori, impresia a fost că ungurii l-au prețuit mai mult pe Loți, iar asta doar în contul etniei sale.

În confirmarea acestei teorii a venit și documentarul pe care ungurii l-au realizat, în semn de respect și prețuire pentru fostul mare mijlocaș. „Bölöni - Legenda care ne leagă“ e titlul filmului de aproape 2 ore, realizat de regizorii Tamás Kollarik (Ungaria) și Attila Szabó (România).

După ce a rulat la cinematografe, de la sfârșitul anului trecut, documentarul „Bölöni - Legenda care ne leagă“ e acum disponibil și pe VOYO. De remarcat că filmul are o altă denumire în limba maghiară: Az erdélyi legenda (Bölöni, o legendă din Ardeal).

Unguruii au investit masiv în documentarul despre viața lui Bölöni

Cine a urmărit deja povestea vieții lui Bölöni s-a convins că documentarul e foarte bine realizat. Dovadă și faptul că nici nu îți dai seama cum trec cele două ore!

Imaginile din arhivă, interviurile realizate și dezvăluirile din cadrul documentarului sunt atât de captivante, încât „Bölöni - Legenda care ne leagă“ te ține cu ochii pe ecran, în permanență. Pe site-ul IMDB, renumit la nivel mondial pentru recenziile despre filme, „Bölöni - Legenda care ne leagă“ are un scor excelent: 7,3 din 10!

O surpriză foarte plăcută la acest documentar e reprezentată de imaginile din arhivă. Multe dintre ele sunt prezentate publicului larg, în premieră. Pentru a face rost de aceste imagini, cu un Bölöni foarte tânăr din perioada Târgu-Mureș și Steaua, realizatorii filmului au băgat adânc mâna în buzunar! Imaginile de arhivă, cumpărate de la TVR au costat 8.000 de euro pe minut! Cele obținute din arhiva FIFA și UEFA au fost și mai scumpe: 12.000 de euro pe minut!

Bugetul documentarului „Bölöni - Legenda care ne leagă“ a inclus sume importante alocate și pentru realizarea unor interviuri de marcă. Cei care vor urmări filmul pe VOYO, vor vedea mărturiile spectaculoase ale unor vedete uriașe din fotbalul mondial care au fost antrenate de Bölöni. Vorbim despre nume precum Quaresma, Varane, Joao Pinto, Axel Witsel și Petr Čech.

Și un ultim amănunt: regizorii au vizionat peste 200 de ore de filmări, pentru a realiza acest documentar de 120 de minute.