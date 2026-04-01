Vicecampioana mondială Franţa este noul lider al clasamentului FIFA, după ce selecţionata Spaniei, campioana europeană en-titre, a obţinut doar un rezultat egalitate în compania Egiptului (scor 0-0), marţi seara, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială de fotbal din această vară.

Franţa, care a învins Brazilia (2-1) şi Columbia (3-1) în fereastra internaţională de la finele lunii martie, a acumulat 1.877,32 puncte şi a urcat de pe locul al treilea pe prima poziţie în clasamentul mondial stabilit de Federaţia internaţională de fotbal, depăşind Spania, aflată acum pe locul secund, cu 1.876,40 puncte.

Campioana mondială en titre, Argentina, a coborât un loc şi se află acum pe poziţia a treia, cu 1.874,81, în ciuda victoriei categorice în faţa Zambiei (5-0), obţinută marţi la Buenos Aires.

Anglia se află pe locul al treilea, cu 1.825.97, în timp ce Portugalia a urcat pe poziţia a cincea, cu 1.763,83 puncte, făcând rocadă cu cvadrupla campioană mondială Brazilia (locul 6, cu 1.761.16).

România a ajuns pe 56, la un singur loc de cea mai slabă clasare din istorie, 57

Selecţionata României a coborât şapte locuri în clasamentul mondial, după eşecurile suferite în faţa Turciei (0-1) şi Slovaciei (0-2), aflându-se acum pe locul 56, cu 1.451,16 puncte, conform clasamentul publicat pe site-ul oficial al FIFA.

România se află la un singur loc de cea mai slabă clasare a sa din istorie (57), înregistrată ultima oară pe 5 septembrie 2012.

Clasamentul FIFA

1 (3). Franţa 1.877,32 puncte

2 (1). Spania 1.876,40

3 (2). Argentina 1.874,81

4 (4). Anglia 1.825,97

5 (6). Portugalia 1.763,83

6 (5). Brazilia 1.761,16

7 (7). Olanda 1.757,87

8 (8). Maroc 1.755,87

9 (9). Belgia 1.734,71

10 (10). Germania 1.730,37

11 (11). Croaţia 1.717,07

12 (13). Italia 1.700,37

13 (14). Columbia 1.693,09

14 (12). Senegal 1.688,99

15 (16). Mexic 1.681,03

16 (15). SUA 1.673,13

17 (17). Uruguay 1.673,07

18 (19). Japonia 1.660,43

19 (18). Elveţia 1.649,40

20 (21). Danemarca 1.620,81

...............................................

56 (49). România 1.451,16

... Agerpres