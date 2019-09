Puscas, comparat cu un FOTBALIST LEGENDAR dupa meciul cu Spania! "Da, am scris bine!" Englezii il lauda pe roman

Romania a pierdut meciul cu Spania de pe Arena Nationala, insa doi dintre tricolori au fost cei mai buni jucatori de pe teren. Tatarusanu si Puscas au atras atentia.

Puscas, jucator transferat de Reading in Anglia in aceasta vara, i-a atras atentia si lui Gary Lineker. Lineker l-a comparat pe Puscas cu celebrul jucator maghiar Ferenc Puskas.

"Kepa, trimis in teren in fata lui De Gea, are o interventie fantastica un fata lui Puskas, da, am scris bine Puskas, in minutele de prelungire. Spania si-a aparat victoria in prelungiri!", a scris Gary Lineker pe contul sau de Twitter.