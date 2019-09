Chiriches, dupa infrangerea cu Spania: "Mi-am felicitat colegii ca nu am cedat". Ce mesaj are capitanul pentru suporteri

Capitanul Romaniei a vorbit dupa infrangerea suferita de Romania cu Spania pe Arena Nationala intr-un interviu acordat Federatiei Romane de Fotbal

Vlad Chiriches (29 de ani) cel care a condus tricolorii in meciul cu Spania, a vorbit despre prestatia Romaniei, mesajul pe care l-a transmis coechipierilor sai inainte si dupa meci, dar si despre jucatorii veniti de la nationala de tineret.

"Cel mai important este ca nu am cedat niciodata, am luptat sa obtinem un rezultat bun, ne-am dorit asta foarte mult. Cred ca faptul ca nu am cedat este unul dintre cele mai importante.

Ca si puncte negative, puteam sa fim mai agresivi, putini mai hotarati pe anumite momente ale jocului. Am fi putut egala in ultimul minut si poate nu s-ar fi vorbit mai mult despre lucrurile negative", a spus Chiriches despre prestatia nationalei pe site-ul oficial al FRF.

"Le-am transmis ca trebuie sa avem incredere, o atitudine buna, sa nu plecam deja invinsi. Sa ne facem jocul nostru. E clar, dupa meci, ca nu am reusit sa facem acest lucru.

Am intalnit o echipa puternica, una care nu prea cedeaza mingea, te face sa alergi mult dupa minge si cand o recuperezi e foarte greu sa fii lucid. Mi-am felicitat colegii ca nu am cedat", a fost continuat acesta.

Mesajul capitanului pentru suporterii nationalei

"As vrea sa le transmit ca la fiecare meci simt ca avem nevoie de ei, sa fie alaturi de noi si daca se intampla situatii ca cea de ieri, exista riscul sa jucam fara ei. Simt ca ne imping de la spate si avem nevoie de ajutorul lor", a incheiat Chiriches.

Romania va intalni nationala Maltei, duminica, 8 septembrie, de la ora 19.00, pe arena "Ilie Oana", din Ploiesti. Meciul va fi transmis in direct la PRO TV.