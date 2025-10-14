Aurel Țicleanu, scouter în cadrul FRF, îi trasează o sarcină clară lui Nicolae Stanciu, condiționându-i revenirea cu banderola pe braț de evoluțiile de la echipa de club, Genoa. În acest timp, Ianis Hagi, cel care a preluat rolul de lider în absența lui Stanciu, este văzut drept un exemplu de caracter.



"Să se impună la Genoa și apoi mai discutăm"



Deși Nicolae Stanciu a fost omul cu banderola în mandatul lui Mircea Lucescu, accidentarea care l-a ținut departe de gazon la victoriile cu Moldova și Austria și evoluțiile sub așteptări la Genoa, au ridicat semne de întrebare. Aurel Țicleanu, scouter în cadrul FRF, a transmis un mesaj fără echivoc pentru mijlocașul legitimat în Serie A. Potrivit acestuia, statutul de căpitan nu mai este garantat.



"Stanciu va trebui să se impună mai întâi la Genoa şi apoi va fi o discuţie cu el şi la echipa naţională", a punctat Țicleanu pentru Primasport, lăsând să se înțeleagă că mijlocașul trebuie să redevină un om de bază în Italia înainte de a emite pretenții la națională.



Mai mult, oficialul federal și-a exprimat îndoiala cu privire la prezența lui Stanciu la meciurile decisive cu Bosnia și San Marino: "Nu ştiu dacă Stanciu va fi pregătit, după această accidentare".



În absența lui Stanciu, banderola a fost preluată de Ianis Hagi, care a condus echipa spre două succese importante. Țicleanu este convins că, la o eventuală revenire a lui Stanciu în lot, Ianis ar da dovadă de fair-play. "Eu, cunoscându-l pe Ianis, cred că primul lucru pe care îl va face la următoarea convocare va fi să îi dea banderola lui Nicu Stanciu", a încheiat acesta.

