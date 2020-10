Mirel Radoi raspunde criticilor: "Nimeni nu a mai incercat asta inainte!" Ce spune despre posibilitatea plecarii de la nationala

Mirel Radoi a fost aspru criticat dupa infrangerile cu Islanda, Norvegia si Austria.

Cele mai multe critici la adresa selectionerului natioanalei s-au bazat pe faptul ca acesta ar impune un stil mult prea ofensiv pentru jucatorii pe care ii are la dispozitie.

Invitat la emisiunea Sport Report de la Telekom Sport, Radoi a tinut sa clarifice acest aspect si a spus cu fermitate ca nu este dispus sa renunte la principiile sale tactice: "Astea sunt ideile mele. Daca 10 oameni isi dau cu parerea despre nationala eu ce ar trebui sa fac? Sa tin cont de parerile tuturor? Asta este stilul nostru si nu vom renunta la el. Nu avem de unde sa stim daca merge acest stil ofensiv pentru ca nimeni nu a mai incercat asta inainte. A mai incercat cineva sa faca pressing cu 6-7 jucatori in jumatatea adversa? Daca stiu ca am probleme in aparare, nu pot sa stau sa ma apar cu toata echipa. Pana la urma tot vom ceda. E destul de greu. Nu mai avem jucatori precum Raducioiu, Ilie Dumitrescu sau Hagi.

Intr-adevar, din punctul de vedere al rezultatelor nu este niciun progres. Dar in ceea ce priveste jocul sunt si lucruri pozitive, destul de evidente. De exemplu, Norvegia pana la primul gol nu a ajuns la poarta".

Intrebat despre posibilitatea plecarii de la echipa nationala, Radoi a declarat: "Nu am cum sa dau un raspuns. Nu stiu ce se va intampla. In meseria de antrenor oricand poate fi momentul sa pleci. Am avut sustinere totala din partea FRF dupa meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria. Nu am ce sa reprosez federatiei".