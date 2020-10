Mirel Radoi a transat problema convocarilor lui Ianis Hagi si Dennis Man la nationala! Ce anunt a facut despre cei doi

Nationala de tineret a Romaniei va disputa meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2021 contra Danemarcei pe 17 noiembrie.

S-a vorbit foarte mult in ultima perioada despre posibilitatea cedarii unor jucatori importani de la prima echipa la cea de tineret, in contextul in care nationala mare nu mai are vreo miza foarte mare in grupa de Nations League.

Doua dintre numele cele mai vehiculate sunt cele ale lui Dennis Man si Ianis Hagi. Man este unul dintre cei mai in forma fotbalisti din Liga 1 si sunt foarte multi oameni de fotbal din Romania care au reclamat faptul ca jucatorul FCSB-ului nu a facut parte din lotul nationalei mari pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria.

Dar in contextul in care meciul nationalei U21 este unul decisiv pentru calificarea la Campionatul European, iar nationala lui Radoi nu mai are nicio sansa de a castiga grupa de Nations League, sunt foarte multe voci care sustin ca jucatorii de la echipa mare care sunt inca eligibili pentru cea de tineret sa fie lasati sa joace in meciul cu Danemarca.

Invitat la emisiunea Sport Report de la Telekom Sport, Mirel Radoi a dezvaluit in acest moment jucatori precum Ianis Hagi sau Dennis Man fac parte din planurile sale pentru prima reprezentativa, dar ar fi dispus ca acestia sa fie lasati sa mearga la echipa de tineret pentru acest meci important.

"In momentul de fata Ianis si Man sunt la echipa mare. Vom avea o intalnire si vom vedea in functie si de rezultatele testelor Covid pe cine ne putem baza. Eu iau in calcul ca jucatorii sa fie lasati la echipa de tineret. Strategia federatiei este ca selectionerii sa rezolve intre ei. Daca amandoi avem nevoie de un jucator, primeaza echipa nationala mare", a spus Radoi sursei citate.

Meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European de tineret din 2021, Romania-Danemarca, se va juca pe 17 noiembrie de la ora 20:30 si va fi transmis in direct de Pro TV