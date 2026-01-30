Nicolae Stanciu (32 de ani) a ratat ultimele convocări la națională, din cauza unei accidentări, dar și din cauza formei, având în vedere că la Genoa nu a prea jucat de când s-a transferat la clubul patronat de Dan Șucu.



La sfârșitul lui martie, România o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului pentru accederea la Campionatul Mondial din 2026, organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Mircea Lucescu a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu



Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat că a discutat cu Nicolae Stanciu și că îl va convoca pentru confruntarea crucială a tricolorilor din luna martie, în contextul în care fotbalistul își va recăpăta forma și va juca meci de meci la chinezi.



Stanciu a bifat 84 de convocări la prima reprezentativă, pentru care și-a trecut numele pe tabela de marcaj în 15 situații



”Am vorbit cu Nicolae Stanciu. Este în regulă, este bine că merge să joace meci de meci. Este bine pentru familia lui și orice transfer de genul acesta îl poate ajuta foarte mult în terenul de joc. Va avea în primul rând mulțumirea faptului că joacă, dar și mulțumirea unui contract pe care îl merită cu prisosință.



Cu siguranță că va veni la echipa națională. Nu se pune problema să nu fie chemat. Este important să joace, să fie meci de meci. Nu sunt probleme, cred eu. Va face pregătire acolo și va avea suficient timp”, a spus selecționerul, potrivit digisport.



Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Stanciu a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice pentru FCSB, Slavia Praga, Damac, FC Vaslui, Anderlecht, Wuhan Three Towns, Sparta Praga, AFC Unirea, Al Ahli și Genoa.



Cele mai multe apariții le-a bifat la FCSB, 136, unde a reușit să marcheze de 33 de ori și, pe deasupra, să ofere și 24 de pase decisive în aproximativ 8500 de minute înregistrate în echipamentul clubului.

