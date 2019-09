Anghel Iordanescu i-a dat o tema lui Cosmin Contra! Ce trebuie sa faca selectionerul inainte de meciurile cu Suedia si Norvegia 

Romania nu a facut cele mai bune jocuri impotriva celor din Spania si Malta, dar inca este la mana ei in cursa calificarii si Anghel Iordanescu are cateva sfaturi pentru Cosmin Contra.

Anghel Iordanescu, care a calificat ultima oara echipa Romaniei la un turneu final, a vorbit in direct la PRO X despre meciurile echipei nationale si sansele de calificare ramase.

"Cred ca nationala Romaniei nu a avut un joc consistent, un joc coerent. Haideti sa fim sinceri, s-au facut greseli. Selectia este a antrenorului echipei nationale, rezultatele sunt tot ale lui. Ceea ce a deranjat din punctul meu de vedere a fost ca jocul a suferit foarte mult. E limpede in afirmatia mea, nu se pune sub nicio forma in acest moment schimbarea lui Cosmin Contra. Eu am incredere in el, acum este antrenorul echipei nationale si trebuie sa il sustinem. Este adevarat ca a fost criticat. A fost criticat de media, de oameni din fotbal, dar trebuie sa il sustinem in continuare pe Cosmin Contra. Imi amintesc ca pe Razvan Lucescu l-ati desfintat, si pe Piturca l-ati criticat si pe mine m-ati facut varza, dar una peste alta antrenorul echipei nationale trebuie sustinut. Eu nu spun ca pe mine nu m-ati criticat corect, pentru un meci al nationalei, sau pentru un joc, sau pentru un rezultat, dar nu uitati ca am 4 calificari la turneele finale. Dar critica este buna si Cosmin Contra trebuie sa o accepte si dupa aceste interventii ale oamenilor de fotbal sa analizeze mai bine ce a facut bun si ceea ce a facut mai putin bun", a spus Anghel Iordanescu la PRO X.

Urmatoarele doua meciuri ale Romaniei vor fi pe 12 octombrie in deplasare cu Insulele Feroe si pe 15 octombrie acasa cu Norvegia.

CUM ARATA CLASAMENTUL IN GRUPA ROMANIEI