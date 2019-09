(P) Romania, sanse mari de a se califica la al saselea European din istorie

Nationala de fotbal a Romaniei nu isi mai permite greseli daca vrea sa se califice la Campionatul European din 2020, editie care va fi gazduita si de Bucuresti.

Euro 2020 este o editie inedita, unde mai multe orase din Europa gazduiesc meciuri din cadrul turneului. Printre acestea se numara si capitala Romaniei. Arena Nationala este locul unde se vor desfasura patru meciuri, trei din grupa si un altul din optimile competitiei. Daca selectionata antrenata de Cosmin Contra s-ar califica, atunci cu siguranta grupa din care ar face parte o sa se joace la Bucuresti.

Tricolorii nu au o misiune usoara, pentru ca vor mai avea meciuri foarte grele pana la final. Intalnesc Spania in deplasare, dar inainte de acest meci vor juca acasa, impotriva Suediei si Norvegiei.

Cel putin sase puncte cu Suedia si Norvegia

In urma celor doua etape disputate in luna septembrie, situatia in grupa Romaniei nu s-a simplificat. Selectionata de fotbal a Romaniei nu a putut produce surpriza, pierzand cu Spania, 1-2 si apoi a castigat greu in fata Maltei, 1-0. Sergio Ramos&Co. au fost favoriti inca de la inceputul tragerilor la sorti, fiind singurii care au reusit sa obtina maximum de puncte pana in momentul de fata. Inaintea meciului cu Romania aproape ca nu exista site pronosticuri fotbal din care sa nu reiasa acest aspect si sa nu ridice Furia Rosie in slavi.

Presa de profil, cotele afisate de agentiile de pariuri, toate acestea inclinau spre fosta campioana mondiala. Totusi, Spania este o nationala care valoreaza un miliard de euro. Lotul antrenat de Robert Moreno este cotat la 1.1 miliarde de euro, in timp ce Romania valoreaza aproximativ 87 de milioane de euro si lucrul acesta s-a vazut pe teren, unde ibericii s-au impus cu 2-1, in fata a peste 50.000 de spectatori veniti sa-i incurajeze pe tricolori.

Partea buna in urma rezultatelor care s-au inregistrat joi si duminica este ca, programul o favorizeaza pe nationala antrenata de Cosmin Contra. Dupa sase etape, Suedia este pe locul al doilea, cu 11 puncte, unul mai mult decat Romania. Victoria Romaniei in fata Maltei s-a dovedit de bun augur, data fiind remiza dintre cele doua nationale scandinave. Suedia si Norvegia au incheiat 1-1 la Stockholm. Calculele sunt foarte simple, Romania tebuie sa nu mai piarda vreun meci pana la final, daca vrea sa nu stea la mana rezultatelor. Victorie cu Insulele Feroe, Norvegia si Suedia, cat si un egal cu Spania, acesta este parcursul care duce selectionata antrenata de Cosmin Contra la al saselea European din istorie.

Clasamentul Grupei F:

• Spania - 18 puncte

• Suedia - 11

• Romania - 10

• Norvegia - 9

• Malta - 3

• Insulele Feroe - 0

Romania este avantajata de program

In lupta pentru calificarea la cel de-al saselea Campionat European din istorie, selectionata de fotbal a Romaniei trebuie sa termine pe unul dintre cele doua locuri ale Grupei F. Cum primul loc pare sa fie deja acontat de Spania, batalia pentru locul al doilea se poarta in trei. Suedia, Romania si Norvegia, acestea vor incerca sa termine pe si, sa mearga direct la Euro. Clasamentul este strans, Suedia si Romania sunt despartite de un punct, in timp ce Norvegia se afla pe locul 4 si ea foarte aproape de tricolori. Totusi, exceptand meciul cu Romania, nationalele scandinave vor mai juca cu Spania.Daca cele doua vor pierde meciurile cu Romania, implicit pe cele in fata Spaniei, atunci Contra&Co. vor fi matematic calificati inainte de ultima etapa.

Daca Spania castiga ambele meciuri, cu Suedia si Norvegia, atunci Romania si-ar permite sa incheie la egalitate cu Norvegia. Presupunand ca primele patru formatii vor castiga in fata Maltei si a Insulelor Feroe, atunci Romania si Suedia vor avea acelasi numar de puncte cu doua etape inainte de final. Norvegia ar fi deja exclusa din calcule, iar asta inseamna ca o victorie in fata Suediei, in penultima etapa, ne-ar asigura matematic calificarea.

Programul grupei o avantajeaza pe Romania, care va juca cele mai importante meciuri din retur pe teren propriu. Astfel, pe 15 octombrie si 15 noiembrie, tricolorii vor juca pe teren propriu, in fata Norvegiei, respectiv Suediei. Campania se incheie cu un meci contra Spaniei, in deplasare, dar lucrurile ar putea fi deja hotarate pana la acel ultimul duel. Ibericii ar putea fi matematic calificati, iar interesul lor pentru cele trei puncte sa nu fie atat de mare.

Programul Romaniei in Grupa F:

• Insulele Feroe - Romania, 12 octombrie

• Romania - Norvegia, 15 octombrie

• Romania - Suedia, 15 noiembrie

• Spania - Romania, 18 noiembrie