Ce paradox! Romania poate juca meciurile decisive de calificare cu 50 de mii de fani in tribuna, chiar daca UEFA ne pedepseste! Putem profita de noua regula UEFA

Romanii din tribune au comis-o cu Spania si Malta, iar UEFA ne poate inchide portile. Cu toate astea, nationala poate avea 50 de mii de fani cu Norvegia si Suedia, meciurile decisive de calificare.

Federatia poate popula stadionul cu copii. UEFA ii lasa pe copii, insa la fiecare 10 copii e nevoie de un adult.

"Eu sper sa nu jucam fara spectatori pentru ca avem nevoie de aportul lor, suportul lor si speram sa ne fie alaturi!", a declarat Vlad Chiriches

Meciul din Feroe va fi primul si va fi urmat de duelurile tari cu Norvegia si Suedia

"Cred ca ne putem bate cu ei si am demonstrat ca ne putem bate cu ei. Am facut egal in Norvegia, puteam face egal si in Suedia", a spus si Alex Chipciu.