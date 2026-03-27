România a ratat calificarea în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, după înfrângerea suferită la Istanbul în fața turcilor.

Echipa lui Vincenzo Montella s-a impus cu 1-0, grație reușitei mijlocașului lui Brighton, Kadioglu, din minutul 53.

Ionuț Rada a explicat unde a greșit Rațiu la golul Turciei

Fostul fotbalist de la FCSB, Rapid sau CFR Cluj a analizat prestația sub așteptări a lui Andrei Rațiu din meciul de baraj.

Ionuț Rada a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, ce a greșit fundașul lui Rayo Vallecano la faza unicului gol al meciului.

„Într-adevăr, Rațiu a avut un meci greu aseară, mai ales în duelurile unu contra unu, în care Yildiz a avut niște acțiuni foarte, foarte bune.

Nu e prima oară când Rațiu are evoluții diferite față de echipa de club. E clar că Rațiu vine și pe un fond de încredere, pentru că, în foarte multe acțiuni pe care le-a avut, s-a complicat. Nu aș putea să zic că a fost neinspirat, dar a făcut anumite alegeri care, pentru faza defensivă, nu ar fi trebuit făcute.

La faza golului, probabil Rațiu se aștepta ca Dennis Man să coboare pe intrarea jucătorului 'surpriză'. Din punctul meu de vedere, ca apărător, trebuie să faci mișcarea liniei de apărare în funcție de minge și, automat, dacă mingea s-a jucat în dreapta, el trebuia să vină spre interior, iar spațiul urma să fie acoperit.

El a făcut câteva driblinguri în propria jumătate, poate din prea multă încredere. Nu e la prima abatere, dar acesta este jucătorul Rațiu.

Din păcate, fiind un joc atât de defensiv cu Turcia, Rațiu nu a putut să își pună în practică calitățile ofensive și să ne arate lucrurile bune pe care noi le vedem la echipa de club.”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

După eliminarea din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, pentru România urmează meciul amical cu cealaltă învinsă de pe traseu, Slovacia.

Naționala care a pierdut 3-4 în fața lui Kosovo va juca un meci de pregătire cu „tricolorii” lui Lucescu marți, 31 martie, de la 21:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.