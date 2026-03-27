Fără nicio șansă să mai ajungă la turneul final, tricolorilor le-a mai rămas de disputat doar meciul amical contra Slovaciei, naționala care a pierdut în fața celor din Kosovo, scor 3-4.

Nicușor Bancu vrea să se retragă de la națională

Se pare că dezamăgirea a fost uriașă în rândul tricolorilor, iar supărarea este atât de mare încât unul dintre titularii indiscutabili de la echipa națională ia în calcul să se retragă de la prima reprezentativă.

Nicușor Bancu, fundașul lateral al Universității Craiova, vrea să facă un pas în spate și să lase locul altui fotbalist în flancul stâng al apărării tricolorilor. Bancu a fost unul dintre cei mai eficienți jucători la barajul cu Turcia, însă, chiar și așa, potrivit Fanatik, fundașul vrea să se retragă de la națională și și-ar fi anunțat deja apropiații.

Principalul motiv ar fi legat de vârsta fotbalistului, însă decizia nu ar fi, deocmadată, bătută în cuie. Ajuns la 33 de ani, la următorul turneu final, Bancu va avea 35 de ani, motiv pentru care ar vrea să se concentreze doar la echipa de club.

Bancu nu ar fi singurul tricolor cu gânduri de retragere. Urmează o perioadă de schimbări majore la prima reprezentativă a României, cea mai importantă fiind înlocuirea pe banca tehnică a lui Mircea Lucescu cu Gică Hagi.