Turcii au marcat unicul gol al meciului în minutul 53, după o pasă splendidă semnată de Arda Guler și o finalizare a lui Ferdi Kadioglu.
FOTO ȘI VIDEO ”Cadrul care a marcat un meci istoric!” Momentul i-a impresionat pe toți la Turcia – România
Turcia merge în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial după victoria obținută în fața României, scor 1-0.
Înaintea meciului, s-a petrecut o scenă care i-a impresionat pe fanii turci. În timp ce elevii lui Vincenzo Montella au ieșit la încălzire, toate camerele de filmat au fost ațintite asupra iubitei fotbalistului de la Real Madrid, Duru Nayman, baschetbalistă la Galatasaray.
În acel moment, tânăra a făcut cu mâna și a rostit câteva cuvinte, mesaj pe care turcii l-au descifrat ca fiind ”Nu mă vede!”. Câteva momente mai târziu, Arda Guler și-a reperat iubita în tribune și i-a făcut cu mâna, moment considerat special de presa turcă, unul care a marcat semifinala barajului cu România.
”Cadrul care a marcat un meci istoric!”, au titrat cei de la Haberler.com.
Arda Guler are o relație cu Duru Nayman de la începutul anului 2024, iar cei doi sunt de nedespărțit. Tânăra baschetablistă este adesea surprinsă la meciurile celor de la Real Madrid, iar de la meciurile Turciei este nelipsită.
