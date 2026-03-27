România a pierdut șansa de a merge la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată din semifinala barajului de Turcia.

La Istanbul, turcii s-au impus cu 1-0 în fața „tricolorilor” lui Mircea Lucescu, grație unicului gol al partidei marcat de Kadioglu în minutul 53.

Gigi Becali, convins că Gică Hagi va schimba fața naționalei

Gică Hagi este favoritul să îi ia locul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, chiar dacă Răzvan Burleanu a anunțat că „Il Luce” va fi antrenorul „tricolorilor” și în amicalul cu Slovacia de pe 30 martie.

Patronul lui FCSB a vorbit despre ratarea unei alte șanse de a merge la Campionatul Mondial și a punctat ce schimbări vor apărea o dată cu venirea lui Hagi pe banca României.

Gigi Becali consideră că meciul cu Turcia ar fi arătat cu totul altfel dacă la cârma echipei naționale s-ar fi aflat „Regele”.

„O să vină Hagi și o să vezi echipă națională. O să vezi că o să facă. Lasă, bă, că nu avem noi jucători, dar avem ceva potențial să dăm 3 pase acolo. Să vezi ceva acolo, cât de cât. La Hagi nu există, cum zice el, eu joc fotbal, nu stau să mă apăr.

Tu crezi că nu ar fi vrut să joace? Nu ai văzut că era 1-0 pentru ei și mingea tot la ei. Ai văzut că s-a mai mișcat puțin jocul când au intrat Tănase și Stanciu? Eu așa le făceam schimbările.”

Hagi o să reconstruiască, o să vezi, dar tot cu jucătorii ăștia. O să joace Hagi vreodată cu 2 închizători? L-ai văzut vreodată? O să facă el ceva, cred”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Ionuț Radu a spus tot ce avea pe suflet după Turcia - România 1-0

Portarul Ionuţ Radu a declarat, joi seară, că naţionala României trebuie să o ia de la capăt şi eşecul din meciul cu Turcia să fie transformat în motivaţie pentru următoarea campanie de calificare la un turneu final.

“Nu a fost să fie. Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, Am încercat să fac tot posibilul sp vin, să pot ajuta echipa. Mereu vin cu sufletul deschis, să dau totul, ca fiecare băiat. Nu s-a putut în seara asta, dar trebuie să mergem înainte cu capul sus şi cu toată încrederea înainte. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie“, a declarat Ionuţ Radu la Digisport.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical marți cu Slovacia, în deplasare.