Andrei Rațiu, fundașul dreapta al naționalei, s-a arătat dezamăgit de faptul că România nu a reușit să prindă măcar locul 2 din Grupa H pentru preliminariile CM 2026.

Andrei Rațiu, mesaj de mobilizare după România - San Marino 7-1

Rațiu a explicat, după succesul cu San Marino (7-1), că tricolorii s-au trezit mai târziu în campania de calificare. Mesajul său a fost unul ferm: elevii lui Mircea Lucescu trebuie să își schimbe mentalitatea la barajul din martie, obținut în Liga Națiunilor!

„Nu am făcut o grupă de calificare bună. Trebuie să venim cu altă mentalitate și spirit, ca să putem face ceva la baraj. Sunt dezamăgit! Puteam mai mult, probabil ne-am trezit mai târziu. De asta am și ratat să mergem la Mondial chiar și de pe locul 2.

Am greșit în primul meci cu Bosnia. Am pierdut două puncte și cu Cipru. Nu ne-am câștigat dreptul de a ne alege adversara. Să vină oricine și noi să ne concertăm. Ne-a durut mai ales că nu am putut să ne calificăm”, a declarat Andrei Rațiu, după România - San Marino 7-1, la Digi Sport.

Victorie de moral pentru România cu San Marino

Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Au marcat: Dante Rossi (13' a.g.), Baiaram (29'), Man (43'), Valentini (57' a.g.), I. Hagi (76'), Rațiu (82'), L. Munteanu (85' p.), respectiv Giacopetti (2') pentru oaspeți.

Tricolorii încheie Grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America. Ei au terminat grupa pe poziţia a treia, după Austria, calificată direct la Mondial, şi Bosnia-Herţegovina, care va merge la baraj.

România mai are însă o şansă de calificare la Cupa Mondială, prin intermediul play-off-ului programat în martie 2026. Joi, 20 noiembrie, va avea loc tragerea la sorţi în urma căreia vom afla adversarul din prima urnă pe care îl vom întâlni, în deplasare, pe 26 martie 2026.

De asemenea, vom cunoaşte şi celelalte două naţionale pe care tricolorii le vor putea întâlni în finala pentru Mondial, din 31 martie, în funcţie de cine merge mai departe.

