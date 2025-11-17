PSG pregătește mutări importante în mercato de iarnă, iar una dintre priorități este găsirea unui fundaș dreapta capabil să-i ofere lui Achraf Hakimi mai mult timp de odihnă. Iar numele lui Andrei Rațiu, internaționalul român de la Rayo Vallecano, a apărut surprinzător pe lista parizienilor.

Potrivit presei franceze, analizele realizate de platforma Data Scout îl indică pe Rațiu drept „înlocuitorul perfect pentru Hakimi”. Românul de 27 de ani are un sezon excelent în La Liga, unde a devenit una dintre piesele de bază ale lui Rayo, după un an în care a contribuit la calificarea istorică în cupele europene.

Transferul carierei pentru Andrei Rațiu! Românul, propus la PSG: „E perfect!”

Transferat pentru doar 500.000 de euro, Rațiu a crescut spectaculos. Francezii evidențiază un profil complet: viteză impresionantă, rezistență, capacitate de efort la intensitate maximă, aport ofensiv constant și maturitate defensivă.

”Andrei Ratiu, înlocuitorul perfect pentru Achraf Hakimi.

Merită să facă următorul pas în cariera sa, deoarece are toate calitățile necesare pentru a aduce un plus de valoare unui mare club european.

Impresionant din punct de vedere fizic, este unul dintre cei mai rapizi jucători din lume, fiind în același timp capabil să repete eforturi de intensitate mare, ceea ce este un factor cheie în fotbalul modern.

Nici din punct de vedere tehnic nu este mai prejos, deoarece posedă calități ofensive puternice, fiind în același timp solid în defensivă; în mod deosebit, a avut un meci puternic împotriva lui Vinicius Jr. înainte de pauză.

Un profil complet de fundaș lateral, din ce în ce mai greu de găsit; are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro”, au notat francezii.

Rayo i-a fixat o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, sumă accesibilă pentru PSG. Rațiu este legat de clubul spaniol până în 2028 și are o cotă de piață de 12 milioane de euro pe Transfermarkt.

În acest sezon, fundașul dreapta are 15 meciuri, un gol și o pasă decisivă pentru Rayo Vallecano.

