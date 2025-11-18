După eșecul de la Zenica cu Bosnia, unde prima reprezentativă a pierdut cu 1-3, România este sigură că va merge la barajul din luna martie de pe locul trei în grupă, ceea ce îi va aduce un adversar mai dificil în semifinala play-off-ului pe care o va disputa în deplasare.

Fotbalistul care poate scrie istorie în România - San Marino

Nici pentru San Marino meciul nu mai are nicio miză, poate doar orgoliul de a obține măcar un punct în grupă, însă unul dintre jucătorii naționalei din inima Italiei poate intra în istorie.

Dacă va juca în meciul cu România, atacantul Matteo Vitaioli va ajunge la 100 de meciuri pentru naționala din San Marino.

”Este un meci foarte important la fel ca toate cele pe care le jucăm cu echipa națională, pentru că, chiar și atunci când jucăm amicale sau meciuri fără miză, nu ne putem permite să ne subestimăm adversarii. Este cu siguranță un meci difici, România vine după o înfrângere în fața Bosniei, așa că poate vor dori să ofere o prestație bună în fața propriilor fani. Dacă voi juca, în seara asta va fi meciul cu numărul 100 pentru mine și aș fi foarte fericit dacă se va întâmpla așa”, a spus Matteo Vitaioli.

În vârstă de 36 de ani, Matteo Vitaioli a debutat la prima reprezentativă în 2007, la 17 ani, 11 luni și 20 de zile, într-un meci cu Țara Galilor, scor 1-2.

Matteo Vitaioli are un singur gol marcat la echipa națională. A marcat în 2015, într-un meci din preliminariile pentru EURO 2016 contra Lituaniei, scor 1-2.

În preliminariile pentru Cupa Mondială, San Marino ocupă ultima poziție în grupa H. A marcat o singură dată, împotriva României, scor 1-5, și a primit 32 de goluri.

