Așa cum a obișnuit și la întâlnirile precedente dintre cele două formații, Rațiu l-a blocat excelent pe Vinicius, care nu a mișcat în fața internaționalului român.

Spaniolii sunt convinși: ”Dacă s-ar numi Rațiuinho, ar valora cel puțin 80 de milioane!”

Jurnalistul spaniol Jonay Amaro a transmis duminică seară, după Rayo Vallecano – Real Madrid, că, în opinia sa, dacă Rațiu ar fi fost de altă naționalitate, ar fi valorat cel puțin 80 de milioane de euro.

Ibericul a subliniat că, în momentul de față, Rațiu este unul dintre cei mai prost plătiți jucători din lotul lui Rayo Vallecano, chiar dacă este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști ai echipei din Vallecas.

”Dacă Andrei Rațiu ar fi englez sau s-ar numi Rațiuinho, ar valora cel puțin 80 de milioane, și știți bine asta. Încă un recital defensiv despre cum trebuie blocată una dintre cele mai bune extreme din lume.

Antidotul lui Vinicius. Nici măcar nu se află în top 10 al celor mai bine plătiți de la Rayo”, a spus jurnalistul spaniol Jonay Amaro.

