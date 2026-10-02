Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Ion Alexandru: Crezi că Rațiu nu ar fi putut să joace patru meciuri? Cristi Pulhac: Nu știu dacă chiar patru... Ion Alexandru: Am dat un exemplu, pentru că Rațiu săptămână de săptămână are un adversar puternic, despre asta e vorba, pentru că trebuie să ne raportăm la ce jucători avem. Rațiu mi se pare un fotbalist care ar fi putut să joace în toate cele patru meciuri. Cristi Pulhac: Ei (n.r. suedezii și bosniacii) de ce pot? Andrei Grecu: Vă mai zic eu unul care ar fi putut să joace patru meciuri. Este vorba despre Coubiș, pentru că în Championship se joacă din trei în trei zile de când încep campionatul, ei nu știu ce înseamnă să ai pauză. Cristi Pulhac: Plus că Fulham l-a vrut pe Rațiu, e clar că l-au analizat din toate punctele de vedere. Ei nu cumpără un jucător dacă nu îl văd că face față, dacă văd că nu are potență fizică.

Câți suporteri români vor fi la partida cu Polonia de la Varșovia Cu toate că rezultatele echipei lui Gică Hagi din această pauză competițională nu au fost cele așteptat de suporterii României, fanii vor veni în număr mare la meciul cu Polonia de pe Stadionul „PGE Narodowy” din Varșovia. Conform paginii oficiale a echipei naționale a României, din cei 48.000 de spectatori care sunt așteptați la meciul din Nations League, 1.000 sunt români. Cu siguranță suporterii îi vor susține până în ultimul minut pe „tricolori” și sprijinul lor va conta pentru jucătorii lui Gică Hagi.

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover