EXCLUSIV Andrei Rațiu, „jokerul” lui Gică Hagi în Nations League: „Ei de ce pot?”

Andrei Rațiu, „jokerul” lui Gică Hagi în Nations League: „Ei de ce pot?” Nationala
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Invitații lui Andrei Grecu de la VOYO SPORT LIVE sunt Cristi Pulhac și Ion Alexandru.

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Partida Polonia - România, din runda a treia a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va ave loc vineri, de la ora 21:45.

Echipa lui Gică Hagi este codașa grupei cu zero puncte după primele două partide disputate împotriva Suediei (1-2) și a Bosniei (2-4).

Gică Hagi nu a profitat! „Crezi că Rațiu nu ar fi putut asta?”

Tactica lui Gică Hagi de odihni cei mai importanți fotbaliști în meciul cu Bosnia, pentru a-i avea proaspeți în Polonia a fost criticată din mai multe părți. Inclusiv selecționerul României a recunoscut că a greșit, după înfrângerea 2-4 suferită în fața Bosniei.

În emisiunea VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac, Ion Alexandru și Andrei Grecu au dezbătut dacă Andrei Rațiu sau oricare alt „tricolor” ar fi putut juca în toate cele patru meciuri din Nations League, din această pauză internațională. 

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Ion Alexandru: Crezi că Rațiu nu ar fi putut să joace patru meciuri?

Cristi Pulhac: Nu știu dacă chiar patru...

Ion Alexandru: Am dat un exemplu, pentru că Rațiu săptămână de săptămână are un adversar puternic, despre asta e vorba, pentru că trebuie să ne raportăm la ce jucători avem. Rațiu mi se pare un fotbalist care ar fi putut să joace în toate cele patru meciuri.

Cristi Pulhac: Ei (n.r. suedezii și bosniacii) de ce pot?

Andrei Grecu: Vă mai zic eu unul care ar fi putut să joace patru meciuri. Este vorba despre Coubiș, pentru că în Championship se joacă din trei în trei zile de când încep campionatul, ei nu știu ce înseamnă să ai pauză.

Cristi Pulhac: Plus că Fulham l-a vrut pe Rațiu, e clar că l-au analizat din toate punctele de vedere. Ei nu cumpără un jucător dacă nu îl văd că face față, dacă văd că nu are potență fizică.

Câți suporteri români vor fi la partida cu Polonia de la Varșovia 

Cu toate că rezultatele echipei lui Gică Hagi din această pauză competițională nu au fost cele așteptat de suporterii României, fanii vor veni în număr mare la meciul cu Polonia de pe Stadionul „PGE Narodowy” din Varșovia.

Conform paginii oficiale a echipei naționale a României, din cei 48.000 de spectatori care sunt așteptați la meciul din Nations League, 1.000 sunt români.

Cu siguranță suporterii îi vor susține până în ultimul minut pe „tricolori” și sprijinul lor va conta pentru jucătorii lui Gică Hagi.

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