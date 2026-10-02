Update: Cristi Pulhac, despre Gică Hagi: „Federația nu se va gândi să îl demită”

Cristi Pulhac este de părere că Federația Română de Fotbal nu va lua în considerare demiterea lui Gică Hagi, chiar și dacă scenariul în care România nu va obține niciun punct în grupa de Nations League va deveni realitate.

„Nici eu nu cred că dacă se va întâmpla chestia asta, Federația nu se va gândi să îl demită, dar acum depinde și de ceea ce își dorește el. Eu nu cred că va veni din partea Federației, Doamne Ferește să se întâmple asta.

Ținând cont că este la al doilea mandat, în 2001, când nu ne-am calificat la Cupa Mondială într-un baraj cu Slovenia... Eu mi-aș dori foarte mult să vină primele trei puncte”, a spus Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE.

Update: Ion Alexandru: „Faptul că joacă Lewandowski e un avantaj pentru noi”

„(n.r.- dacă avem motive să fim optimiști înaintea meciului cu Polonia?) Eu zic că da! Pentru că mai jos de atât nu cred că se poate, cel puțin în această grupă. România nu a luat niciun punct în primele două partide cu doi adversari care au știut să speculeze lipsa noastră de încredere, în primul rând. Cred că asta a fost marea noastră problemă.

Mi s-a părut că am avut două echipe total diferite care au evoluat, din punctul de vedere al încrederii, la fel. În Suedia nu am luat o bătaie foarte rea. Dar cu Bosnia acasă faptul că nu am avut spectatori zic că a fost un mare minus. Puteam să luăm chiar mai multe goluri decât am luat. De aceea cred că de acum încolo această națională poate merge doar în sus.

Polonia este o națională care a arătat și ea slăbiciuni în primele două partide. Polonia este un adversar pe care putem să îl rănim. Dacă vom învinge nu știu, dar de rănit cred că putem. Îmi pare foarte, foarte rău că s-a accidentat Luis Munteanu. Mi se părea atacantul principal al lui Gică Hagi în aceste patru partide. Am văzut ce poate cu Țara Galilor în acel amical. Este cel mai bun atacant al României.

Îmi este teamă doar din punct de vedere defensiv. Din punct de vedere ofensiv cred că putem să îi rănim. Faptul că joacă Lewandowski e un avantaj pentru noi. O să zică lumea că am înnebunit, dar nu e așa. Cred că un fotbalist ca Lewandowski când vine la echipa națională catalizează toate energiile și dacă știm să îl închidem foarte bine, și eu am încredere foarte mare în Drăgușin că poate să facă asta, putem gripa jocul ofensiv al polonezilor”, a declarat comentatorul Ion Alexandru, într-o intervenție la emisiunea VOYO SPORT LIVE, transmisă pe VOYO SPORT 1.

Știre inițială:

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE este de luni până vineri, de la ora 16:00. Emisiunea abordează de fiecare dată cele mai interesante din fotbalul românesc și nu numai.

Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu de la VOYO SPORT LIVE

VOYO SPORT LIVE e azi, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1, cu multe subiecte din fotbalul intern, dar și din cel internațional. Andrei Grecu îi are invitați pe Cristi Pulhac și Ion Alexandru într-o emisiune pe care nu trebuie să o ratați!

Meciul de azi Polonia - România din Nations League, transferul lui Nicolae Stanciu, dar și ce se întâmplă în Superliga României... sunt doar câteva dintre subiectele din emisiunea de azi.

Emisiunea VOYO SPORT LIVE e de luni până vineri, pe VOYO SPORT 1, de la 16:00, iar Matinalul VOYO SPORT LIVE e sâmbătă și duminică, de la ora 10:00.