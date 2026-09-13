Cum a fost numit Andrei Rațiu, după ce Mourinho a vorbit la superlativ de el

Cum a fost numit Andrei Rațiu, după ce Mourinho a vorbit la superlativ de el Stranieri
SPORT.RO
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Cu Andrei Rațiu titular, Rayo Vallecano a pierdut pe Santiago Bernabeu contra lui Real Madrid cu scorul de 1-4, în etapa a cincea din La Liga.

TAGS:
Real MadridRayo VallecanoAndrei RatiuJose Mourinho
Din articol

După primele 45 de minute, tabela de scor arăta deja 3-0 în favoarea lui Real Madrid, după golurile marcate de Kylian Mbappe (minutul 14), Alvaro Carreras (minutul 17) și Jude Bellingham (minutul 35).

Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu

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Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1 / Sursa foto: Imago Images.
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Rayo Vallecano a redus din diferență în minutul 51, prin Camello, însă totul a plecat de la o acțiune semnată de Andrei Rațiu. Internaționalul român a pus presiune asupra lui Vinicius, care s-a văzut nevoit să paseze în spate, iar Camello a profitat și l-a învins pe Courtois.

În prelungiri, Mbappe a reușit dubla, însă efortul lui Andrei Rațiu nu a fost trecut cu vederea de legendarul Jose Mourinho, care a avut doar cuvinte de laudă pentru fotbalistul român.

Eram în avantaj cu 3-1 și mai erau cinci minute de jucat, iar fundașul dreapta al lui Rayo, un jucător foarte bun, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte, m-a făcut să simt că era momentul să închidem jocul. Timpul pentru a mai marca goluri și a face spectacol se terminase: 3-1 și gata, mergem mai departe. Apoi am mai înscris un al patrulea gol și am jucat chiar mai bine”, a spus Jose Mourinho după meci.

Presa din Spania a reacționat după cuvintele lui The Special One. ”Rațiu l-a fermecat pe Mourinho”, a titrat PasionPorElRayo, un site apropiat clubului la care activează internaționalul român. Spaniolii l-au numit ”o adevărată bătaie de cap” pe Rațiu.

Fundașul lui Rayo a fost o adevărată <<bătaie de cap>> pentru apărarea lui Real Madrid pe tot parcursul meciului.

Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, Andrei Rațiu, a fost unul dintre jucătorii remarcați ai echipei în meciul împotriva lui Real Madrid. Românul, care s-a alăturat atacului la fel de des ca de obicei, a reușit totodată să-l țină sub control pe mereu periculosul Vinicius.

Rațiu a reprezentat o amenințare constantă pe flancul său, acoperindu-l neobosit pe parcursul celor 90 de minute și provocând dezordine în apărarea lui Real Madrid de fiecare dată când pătrundea în careul advers. Antrenorul lui Real Madrid a justificat chiar și schimbarea lui Cucurella din ultimele momente ale meciului prin prezența fundașului român”, a scris publicația citată.

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