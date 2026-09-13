Jose Mourinho, discurs la superlativ despre Andrei Rațiu: „Mare jucător”

Mourinho a remarcat mai multe calități la Rațiu, printre care viteza, forța, capacitatea de efort și aportul său ofensiv.
Jose Mourinho, impresionat de Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1
„The Special One” l-a catalogat pe fundașul dreapta al naționalei drept un mare jucător.
„Aveam 3-1, mai erau cinci minute de jucat, iar fundașul dreapta (n.r. Andrei Rațiu) al lui Rayo, mare jucător, era foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte.
Mi s-a părut că era momentul să 'închidem ușa' (n.r.- l-a schimbat pe Vinicius Junior)”, a declarat Mourinho, conform presei din Spania.
De asemenea, jurnaliștii spanioli de la Marca au apreciat evoluția lui „Sonic”. Ziariștii iberici i-au acordat internaționalului român două stele. Doar Arda Guler a obținut trei stele în sistemul de notare al publicației apropiate de Real Madrid.
Statistica lui Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1
- Tackling-uri câștigate - 0 din 0
- Interceptări - 2
- Ieșiri din apărare - 1
- Șuturi blocate - 0
- Recuperări - 7
- Dueluri la sol câștigate - 3 din 8
- Faulturi - 1
- Depășit prin dribling - 0
- Greșeli care au dus la o ocazie - 1
- Pase precise - 36 din 42 (86%)
- Pase în jumătatea adversă - 23 din 28 (82%)
- Pase în jumătatea proprie - 13 din 14 (93%)
Andrei Rațiu a fost integralist în al patrulea meci din cinci posibile, în noul sezon din La Liga. El a fost rezervă doar în eșecul din deplasare, 2-5, de pe terenul Barcelonei, la scurt timp după ce a ratat transferul la Fulham.
Cu doar o etapă înaintea duelului cu Real Madrid, Rațiu a înscris un gol spectaculos în Rayo Vallecano - Racing Santander 3-2.
- 106 meciuri, 5 goluri și 7 pase decisive a adunat Andrei Rațiu la Rayo Vallecano.
- 18.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.