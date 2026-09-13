Jose Mourinho, discurs la superlativ despre Andrei Rațiu: „Mare jucător”

Mourinho a remarcat mai multe calități la Rațiu, printre care viteza, forța, capacitatea de efort și aportul său ofensiv.

Jose Mourinho, impresionat de Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1

„The Special One” l-a catalogat pe fundașul dreapta al naționalei drept un mare jucător.

„Aveam 3-1, mai erau cinci minute de jucat, iar fundașul dreapta (n.r. Andrei Rațiu) al lui Rayo, mare jucător, era foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte.

Mi s-a părut că era momentul să 'închidem ușa' (n.r.- l-a schimbat pe Vinicius Junior)”, a declarat Mourinho, conform presei din Spania.