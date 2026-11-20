Naționala României și-a aflat adversara de la barajul de rămânere/retrogradare din Liga B de nations League.

Echipa antrenată de Gică Hagi va juca împotriva Estoniei în dublă manșă în finalul lunii martie (25 și 28 martie).

Sorin Cârțu a semnalat marile probleme după înfrângerea dezamăgitoare din Bosnia

„Tricolorii” ar fi putut să scape de meciul de baraj dacă s-ar fi impus în deplasarea de la Bosnia.

Sorin Cârțu a vorbit despre partida pierdută cu 1-2 după ce elevii lui Gică Hagi au avut 1-0 și controlau meciul în prima repriză.

Președintele onorific de la Universitatea Craiova a dezvăluit că nu îi place Andrei Coubiș în poziția de fundaș stânga, așa cum l-a jucat selcționerul națioanlei în partida cu Bosnia.

„La meciul cu Polonia a fost o prestație diferită față de ce fusese înainte. Atunci, după modificările făcute, mi s-a părut o echipă dinamică, a pus presiune și de aici și golurile. Și cu Bosnia am controlat clar 44 de minute, până la gafa lui Rațiu.

Atât timp cât ai jucători care nu prea joacă la echipele de club, nu au ritm, îi bagi și din primul minut, de aici apar și prestațiile neconcludente, de la o repriză la alta. Eu nu l-am înțeles pe Gică de ce a vrut să destructureze, inclusiv cu Polonia, fundașii centrali, care au arătat bine.

Mă ia cu tremurat când îl văd pe Coubiș pe dreapta, are 3 metri, el pe centru a arătat bine, mi-au plăcut. Nu trebuie spartă perechea asta. Până la urmă sunt și niște câștiguri”, a spus Sorin Cârțu, conform sptfm.ro.