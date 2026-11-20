Victor Angelescu este convins că Hagi nu va aștepta o eventuală decizie a Federației Române de Fotbal dacă nu va reuși să califice reprezentativa la Campionatul European din 2028. Președintele Rapidului crede că selecționerul își va asuma responsabilitatea și va pleca de bunăvoie.

„Eu cred că Gică Hagi, dacă nu califică echipa la EURO 2028, pleacă el. Aș fi aproape sigur, la cum îl cunosc”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

România, cinci înfrângeri în șase meciuri din Nations League

Parcursul României cu Gică Hagi pe bancă în Nations League a fost unul de uitat. „Tricolorii” au pierdut de două ori cu Suedia (1-2 și 0-1), de două ori cu Bosnia (2-4 și 1-2) și au suferit un eșec drastic în fața Poloniei, scor 0-6. Singurul succes a venit în returul cu polonezii, disputat la București, scor 2-1.

Ultimul loc în grupă nu înseamnă retrogradarea automată în Liga C. În martie 2027, România va disputa o dublă manșă de baraj pentru menținerea în Liga B. Adversara va fi una dintre Estonia, Insulele Feroe, Cipru sau Belarus.

Tragerea la sorți este programată vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00, LIVE TEXT pe Sport.ro - AICI.