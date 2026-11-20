Estonia are în lot și un fost jucător al Rapidului. Mattias Kait , mijlocaș în vârstă de 28 de ani, este al patrulea cel mai valoros fotbalist al naționalei, cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro.

Mijlocașul a evoluat în Giulești în perioada 2022-2024 și a purtat de mai multe ori banderola de căpitan. Acesta a strâns 107 meciuri în tricoul Rapidului, în care a înscris șase goluri și a oferit șapte pase decisive.

Cel mai scump jucător din lotul Estoniei joacă în Bundesliga

În prezent, estonianul joacă la FC Thun, în Elveția, formație care a cucerit titlul în sezonul trecut. Kait a bifat 43 de apariții pentru echipa elvețiană, cu două goluri și o pasă decisivă.

Cel mai valoros fotbalist din lotul Estoniei este portarul Karl Hein, cotat la 4 milioane de euro, care evoluează la Werder Bremen. Podiumul este completat de Maksim Paskotsi, fundașul lui Gent, evaluat la 3,5 milioane de euro, și Rocco Shein, mijlocașul lui Portsmouth, cotat la 2,3 milioane de euro.