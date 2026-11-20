Fostul fundaș care în prezent este manager executiv la ASA Târgu Mureș a fost reținut de poliție pentru 24 de ore după o altercație care a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei.

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Tamaș ar fi intrat într-un conflict fizic cu două persoane. Inițial, cei doi bărbați nu au depus plângere împotriva fostului fotbalist, iar Tamaș s-a ales doar cu o amendă pentru tulburarea liniștii publice.

Ulterior, bărbații au mers la secția de poliție și au depus plângere. Așadar, Tamaș, care plecase la Brașov, a fost nevoit să revină la București, iar, după două ore de audieri, a fost reținut pentru 24 de ore.

Bogdan Lobonț a comentat ultimele ”peripeții” ale lui Gabi Tamaș. Fostul mare portar nu a fost surprins de imaginile cu Gabi Tamaș încătușat, însă a mărturisit că acestea nu sunt deloc ușor de privit.

Lobonț spune că Tamaș este ”un personaj” și că, de fapt, pe lângă scandalurile în care a fost implicat de-a lungul timpului, fostul apărător este o persoană cu foarte multe laturi pozitive.

”Nu e confortabil nici să privești aceste imagini, am fost colegi, am împărțit un vestiar împreună, am jucat împreună la Dinamo și la echipa națională. Eu nu îl judec pe Gabi, eu îl iau așa cum este. Pentru mine e un personaj. Gabi așa este. Probabil nouă ni se pare puțin exagerat când îl vedem în astfel de ipostaze, pentru că ne gândim la imaginea publică și la mesajul pe care îl transmite publicului, dar Gabi așa este, este un personaj.

Eu încerc pe cât posibil să îl iau așa cum este el, nu cum vreau eu să fie Gabi Tamaș. Are o vârstă, este conducător de club, este fost internațional, a făcut și lucruri minunate și face în continuare. Dacă asta e o parte negativă, are foarte multe laturi pozitive, este un sufletist, ajută foarte multă lume, dar, din păcate, în spațiul public, atenția mai mare este pe astfel de imagini. Nu că vin și îl apăr pe Gabi Tamaș, pentru că nu sunt imagini care să îi facă cinste.

Nu e plăcut să vezi astfel de imagini. Am văzut doar titlul și am zis 'De data asta ce a mai făcut?'. Știm prea puțin din ce s-a întâmplat și care au fost cauzele ca el să ajungă în această situație. Dezbatem pe niște presupuneri și comentăm niște imagini care nu sunt confortabile nici pentru mine că le privesc, dar pentru el că le trăiește, experiența e a lui, este familia în spate care simte mult mai profund această situație”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.