Cristi Chivu, tun pe piața transferurilor!

Cristi Chivu trăiește cea mai bună perioadă de când a devenit antrenor la profesioniști, dar nu are de gând să se oprească doar la realizările pe care le-a bifat în sezonul trecut, 2025-2026.

Planul său vizează Serie A și în această ediție, dar pune accentul și pe Liga Campionilor, unde vrea să ajungă cât mai departe în fazele eliminatorii ale întrecerii, aspect care nu s-a realizat în stagiunea anterioară.

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Recent, după sezonul în care a cucerit eventul cu Inter Milano, Cristi Chivu a primit trofeul "Panchina d'Oro', într-o ceremonie care a avut loc la Coverciano. Distincția personală i-a dat și mai multă încredere antrenorului român, care plănuiește transferurile din iarnă, din următoarea fereastră de mercato.