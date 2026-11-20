Cristi Chivu, tun pe piața transferurilor!
Cristi Chivu trăiește cea mai bună perioadă de când a devenit antrenor la profesioniști, dar nu are de gând să se oprească doar la realizările pe care le-a bifat în sezonul trecut, 2025-2026.
Planul său vizează Serie A și în această ediție, dar pune accentul și pe Liga Campionilor, unde vrea să ajungă cât mai departe în fazele eliminatorii ale întrecerii, aspect care nu s-a realizat în stagiunea anterioară.
Inter vrea să-l transfere pe Oliver Provstgaard, de la Lazio
Recent, după sezonul în care a cucerit eventul cu Inter Milano, Cristi Chivu a primit trofeul "Panchina d'Oro', într-o ceremonie care a avut loc la Coverciano. Distincția personală i-a dat și mai multă încredere antrenorului român, care plănuiește transferurile din iarnă, din următoarea fereastră de mercato.
Inter Milano, aflată acum pe locul 2 în Serie A, cu doar un punct în spatele liderul Lazio, se pregătește acum de meciul cu Atalanta, din deplasare, programat duminică, de la ora 21:45.
Însă, presa din Italia a aflat câteva dintre numele care pot face pasul la Inter în iarnă, iar unul dintre ele este Oliver Provstgaard, fundaș central danez, în vârstă de 23 de ani, legitimat tot în Serie A, la Lazio.
Cristi Chivu și Inter vor lot de Serie A și Liga Campionilor
Cotat la 20 de milioane de euro de Transfermarkt, nordicul măsoară 1.94 m, iar venirea la Inter l-ar transforma în noul ”turn de control” din defensiva lui Cristi Chivu.
În acest sezon cu 11 meciuri și un gol, Oliver Provstgaard a ajuns la Lazio în februarie 2025, când a fost adus de la Vejle BK, în schimbul sumei de 4,5 milioane de euro.
Cu opt meciuri în naționala de seniori a Danemarcei, presa din Italia scrie despre fundașul nordic că este dorit de Cristi Chivu la Inter, dar conducerea este nevoită să plătească o sumă mare, poate peste cota de piață indicată de Transfermarkt.