Echipa națională și-a aflat adversara de la barajul de menținere/retrogradare din UEFA Nations League. După tragerea la sorți de la Nyon, „tricolorii” o vor înfrunta pe Estonia.

Ionel Ganea, „coșmarul” Estoniei, avertizează după tragerea la sorți

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 20 noiembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Ionel Ganea.

Fostul atacant a debutat la echipa națională chiar într-un meci contra Estoniei. Acest duel avea loc pe 3 martie 1999, când „tricolorii” se impuneau cu 2-0, ambele goluri fiind semnate chiar de Ionel Ganea.

Deși la prima vedere pare un adversar accesibil, Ionel Ganea a lansat un avertisment pentru echipa națională. Fostul atacant susține că „dubla” nu va fi deloc ușoară, în condițiile în care Estonia va dori să dovedească că este mai bună decât România.

„(n.r. - Ai debutat cu Estonia la echipa națională, ai marcat două goluri) De atunci până acum, fotbalul a evoluat foarte mult. Țările mici s-au pus la punct la realitatea de la echipele naționale. Dacă nu tratezi serios meciul, atunci s-ar putea să-l pierzi.

Din punctul meu de vedere, la nivelul acesta niciun meci nu e câștigat de înainte. Eu cred că și ei vor să demonstreze că sunt mai buni decât noi. Nu înseamnă că, dacă sunt sub noi, trebuie să îi tratăm de sus. Meciurile trebuie tratate foarte serios. Poți să fii mulțumit abia după ce câștigi meciul”, a declarat Ionel Ganea, la VOYO SPORT LIVE.